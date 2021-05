Sáng 30-5, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, xác nhận Long An xuất hiện ca nhiễm COVID-19 thứ ba trong cộng đồng, đó là bệnh nhân 6909 (BN 6909).



BN 6909 (22 tuổi) là nữ, ngụ tại Thị trấn Cần Đước, tỉnh Long An, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo lịch trình, khoảng 9 giờ ngày 26- 5, BN 6909 có đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước thăm ông nội đang nằm điều trị. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm của người nay và đang chờ kết quả.



Lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Cần Đước. Ảnh: PV

Sau khi phát hiện ca bệnh trên, ngay trong đêm 29- 5, ngành chức năng đã phong tỏa tạm thời toàn bộ khu vực Bệnh viện huyện Cần Đước. Lực lượng y tế tổ chức phun thuốc khử khuẩn. Bệnh viện có 159 cán bộ, nhân viện, 52 bệnh nhân và 49 người nhà bệnh nhân.

Đồng thời, phong tỏ, phun thuốc khử khuẩn 15 hộ dân với 35 nhân khẩu tại khu phố 7, thị trấn Cần Đước – nơi BN 6909 sinh sống.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, BN 6909 là F2 của một bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP.HCM (F1 của bệnh nhân trên có kết quả âm tính nhưng F2 (ngụ Cần Đước) lại có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm khẳng định PCR vào đêm 29-5.

Hiện BN 6909 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc.



Trước đó ngành chức năng cũng đã phun thuốc khử khuẩn và phong tỏa tạm thời Khu phố 3, phường 2, TP.Tân An. Ảnh: PV

Liên quan đến ca bệnh này, ngành y tế huyện Cần Đước đã truy vết và lấy mẫu xét nghiệm 15 trường hợp F1 (trong huyện 12, ngoài huyện 3) của bệnh nhân này. Huyện đưa 10 người đi cách ly tập trung tại Khu cách ly Lâm viên Thanh niên thuộc huyện Thạnh Hóa, kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính, đang xét nghiệm khẳng định PCR.

Và 1 trường hợp tuổi cao (ông nội của BN 6909) nên được cách ly và theo dõi chặt chẽ, 1 người ở tỉnh Tiền Giang và 2 người ở TP.HCM. Ngoài ra, còn truy vết được 33 F2 và cách ly tại nhà.

Như vậy đến nay, tỉnh Long An đã có 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đây là bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 thứ 3 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Long An, trước đó, bệnh nhân đầu tiên là 6325 (huyện Cần Giuộc) và BN 6731 (TP.Tân An).