Hà Nội từng nghi vấn chất lượng thuốc gây tê Bupivacain

Theo thông tin PLO nắm được, ngày 18-7, Sở Y tế Hà Nội có công văn số 107/SYT-NVD kèm theo báo cáo số 378/KNTMPTP-KNHL của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội gửi Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về kết quả kiểm nghiệm lô thuốc tiêm Bupivacain WPW Spinal 0,5% Heavy (Bupivacain hydroclorid 5mg/ml).



Trụ sở chính Công ty CP Dược phẩm TW CPC1 tại Hà Nội. Ảnh: AH

Theo đó, kết quả kiểm nghiệm cho thấy lô thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với chỉ tiêu tính chất, độ trong, có dị vật lơ lửng. Lô thuốc này có mã số 02DB0718, hạn dùng 21-7-2020, SĐK: VN-20879-17, do Công ty CP Dược phẩm TW CPC1 cung ứng và trúng thầu tại Sở Y tế Hà Nội năm 2018.



Sau khi nhận được công văn của Sở Y tế Hà Nội, ngày 19-7, Cục Quản lý Dược đã có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội, Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương, Công ty CP Dược phẩm TW CPC1, Viện kiểm nghiệm thuốc TP.HCM yêu cầu CPC1 phối hợp với các đơn vị phân phối thông báo tới tất cả các cơ sở kinh doanh, bệnh viện, phòng khám đã và đang sử dụng Bupivacain tạm dừng ngay việc sử dụng lô thuốc này.



Cục Quản lý dược cũng yêu cầu CPC1 tổng hợp báo cáo số lượng còn tồn tại các cơ sở kinh doanh, sử dụng. Cần báo cáo chi tiết số lượng sản xuất, số lượng phân phối, số lượng thu hồi trên địa bàn Hà Nội, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở bán buôn bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc.



Để thay thế cho lô thuốc Bupivacain bị tạm dừng sử dụng này, Cục yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chủ động nguồn thay thế theo quy định.



So sánh với nghi vấn sản phụ tử vong do thuốc gây tê tủy sống Bupivacain ở Đà Nẵng thì thấy thuốc bị tạm dừng sử dụng ở Hà Nội cũng cùng loại, cùng do Công ty CP Dược phẩm TW CPC1 trúng thầu cung ứng, nhưng khác mã số lô. Và thông tin cho đến nay, cũng loại thuốc này đã gây tác dụng phụ nguy hiểm ở Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Quảng Nam…



Trước tình trạng nghiêm trọng của sự việc, hôm nay 21-11, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác của Bộ đã bay vào Đà Nẵng. Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu báo cáo trước ngày 22-11 về xử lý các trường hợp tai biến thuốc gây tê tủy sống tại BV Phụ nữ. Đây là công văn thứ hai của Bộ Y tế gửi Đà Nẵng chỉ đạo xử lý vụ việc.