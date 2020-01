Hơn 3.500 ca cấp cứu do đánh nhau dịp Tết nguyên đán 2020

Theo thống kế từ Bộ Y tế, tính từ ngày 23-1 đến 29-1 (tức mùng 5 tết), các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã khám, cấp cứu cho 239.795 bệnh nhân (giảm 6% so với sáu ngày tết Kỷ Hợi), điều trị nội trú 153.485 lượt bệnh nhân, (giảm 4,7% so với Tết năm trước).



Cũng trong thời gian trên, các cơ sở khám chữa bệnh đã chuyển viện cho 6.955 bệnh nhân. Đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 18.142 trẻ chào đời và cho xuất viện 124.731 bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn Tết; vận chuyển 6.955 lượt bệnh nhân bằng xe cứu thương của bệnh viện.

Tết này có tổng số có 30.406 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm gần 18% so với cùng kỳ tết Kỷ Hợi. Số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông chiếm 12,7% trong tổng số khám, cấp cứu chung.

Trong đó, 12.015 trường hợp phải nhập viện điều trị, chiếm 39,5% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 4,3% so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi. Đã có 136 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về.

Đặc biệt, báo cáo của Bộ Y tế cũng cho biết có 3.508 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 1,8% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, 2.622 ca phải nhập viện điều trị, theo dõi và đã có 6 trường hợp tử vong.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng ghi nhận 321 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 34 ca so với cùng kỳ tết Kỷ Hợi, không có ca tử vong. 105 trường hợp cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ khác, trong đó một ca tử vong do bị bắn.

Có 2.031 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, chiếm 1,1% trong tổng số khám, cấp cứu. Trong đó 515 ca ngộ độc rượu, bia, 415 ca ngộ độc thức ăn tự chế biến, một ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Dịp tết này trên toàn quốc không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.