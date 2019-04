Kính râm, dùng sao cho lợi?

Ai cũng biết là đeo kính râm để bảo vệ mắt và che chắn bớt ánh nắng mặt trời cùng với những tia năng lượng cao trong nó, tránh những tổn hại hay khó chịu cho mắt. Nhưng không phải ai cũng biết cách lựa chọn kính râm đẹp, phù hợp và có tác dụng chống nắng hiệu quả.

Đeo kính râm giúp cảm thấy dễ chịu hơn

Kính râm giúp bạn chống lóa khi tham gia giao thông, nhìn vào mặt nước. Thật ngạc nhiên là ngay từ thời đế chế La Mã các võ sĩ đã dùng các phương tiện chống lóa gần giống kính râm, người Trung Quốc đã biết dùng kính từ thế kỷ XII, người phương Tây thoạt đầu dùng kính nhằm mục đích điều trị một vài bệnh mắt vào giữa thế kỷ XVIII.

Khi bạn bị giãn đồng tử do chấn thương, bệnh lý hay do dùng thuốc giãn đồng tử kính râm sẽ giúp cho bạn có thị giác gần như bình thường. Người bị bệnh bạch tạng, do thiếu hắc tố nên rất khó chịu khi ra nắng. Kính râm gọng rộng là phương tiện hữu hiệu để bảo vệ họ. Kính màu vàng hổ phách được dùng cho người bị giang mai vì họ rất sợ ánh sáng mạnh.



Phơi nhiễm lâu dài với tia UV có thể bị đục thủy tinh thể.

Tác dụng bảo vệ mắt của kính râm

Ngoài việc che chắn bụi, côn trùng, hóa chất khỏi chui vào mắt, kính râm còn giúp bạn ngăn ngừa tia tử ngoại (tia cực tím, tia UV) - một loại tia có hại trong phổ ánh sáng mặt trời khỏi gây hại cho mắt.

Tia cực tím đã được biết đến từ lâu là mối nguy hiểm tức thì và tiềm tàng cho mắt. Bỏng mắt do tia UV hay gặp ở người tắm nắng quá lâu, người đi trượt tuyết. Nếu phơi nhiễm với tia UV lâu dài có thể bị lên mộng mắt, ung thư da mi, đục nhân mắt và thoái hóa hoàng điểm.

Người đã mổ thể thủy tinh hay đang mang kính tiếp xúc vẫn nên đeo kính râm khi cần thiết bởi vì kính râm có độ phủ rộng hơn nhiều so với kính nội nhãn hay kính tiếp xúc.



Đậm độ tia UV phụ thuộc vào độ cao, càng lên cao thì đậm độ tia UV càng lớn. Các phi công cũng phải đeo kính vì càng lên cao tầng ozon càng mỏng, đậm độ tia UV cũng tăng. Người leo núi, trượt tuyết nên đeo kính râm vì họ ở độ cao lớn lại bị tia UV phản xạ từ băng tuyết vào mắt nhiều.

Tia UV có nhiều trong ánh sáng mặt trời từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Trẻ em vui chơi và hoạt động ngoài trời nhiều hơn người lớn, do vậy cha mẹ cũng cần trang bị kính râm cho trẻ khi đi phải di chuyển xa dưới trời nắng nóng. Tuy nhiên cần chọn loại gọng dẻo, kính nhẹ làm bằng polycarbonate để trẻ dễ chịu khi đeo.



Độ lọc tia UV tùy thuộc vào màu và chất liệu kính râm. Màu vàng hổ phách và màu đen nhạt được cho là lọc tia UV tốt nhất.

Nên chọn màu nào?

Màu da, màu mắt của chúng ta cũng quan trọng trong việc cản lọc tia UV. Màu da càng đậm thì cản lọc tia UV càng tốt.

Còn đối với kính râm thì độ lọc tia UV tùy thuộc vào màu kính và chất liệu làm kính. Kính làm bằng polycarbonate, CR39 có khả năng lọc khoảng 50% lượng tia UV. Màu vàng hổ phách và đen nhạt được cho là lọc tia UV tốt nhất. Ánh sáng xanh hay nhóm tia năng lượng cao phổ nhìn được bị quy kết là có thể gây ra thoái hóa hoàng điểm. Kính màu đồng, nâu đỏ được cho là lọc ánh sáng xanh tốt hơn màu khác. Nếu bạn thấy nghi ngờ thì nên nhờ các nhà chuyên môn về phân tích quang phổ, họ sẽ cho biết chính xác kính của bạn có bảo vệ bạn 100% khỏi tia UV hay không.

Màu xám được người Mỹ ưa chuộng nhất. Kính màu xám được dùng cho là thích hợp cho mọi hoạt động thông thường trong khi vẫn đảm bảo cho thị lực tốt, màu sắc trung thực. Màu nâu được dân chơi gôn, trượt tuyết ưa dùng. Màu cam nên dùng cho người chơi môn bắn súng, màu đỏ thích hợp với nơi quá nắng. Màu vàng nên dùng khi lái xe và đi biển.

Phụ kiện làm đẹp không thể thiếu

Cũng giống như giày dép, túi xách, kính râm còn là món đồ thời trang ưa thích của mọi người. Những người kín đáo, nổi tiếng không muốn bị công chúng soi mói cũng thường đeo kính râm gọng to. Kính râm còn là công cụ thẩm mỹ của những người có khuyết tật về mắt. Họ có thể che đi những dị hình, tăng tính thẩm mỹ của bản thân.

Thêm lựa chọn khi dùng kính râm

Kính râm có thể được tráng bóng như gương để chống lóa. Các dạng vật liệu mới được coi là chống trầy xước tốt, tuy nhiên khá đắt tiền. Kính chống lóa dành cho người lái xe, người làm việc với nguồn sáng mạnh. Kính chống tụ hơi nước, kính phân cực là những sản phẩm mới trên thị trường kính.

Người ta biết về kính phân cực từ năm 1939. Thế nhưng công nghệ để sản xuất kính và tiêu dùng nó thì mới trong 20 năm gần đây. Kính phân cực được coi là chống lóa tốt nhất. Do vậy rất thích hợp với người lái xe, làm việc hay vui chơi thể thao ngoài trời, câu cá, đi biển. Một vài dạng đặc biệt được chế tạo để làm việc với màn hình tinh thể lỏng - LCD, xem phim 3D. Kính khá đắt tiền từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng một đôi.

Theo BS. Hoàng Cương (Suckhoedoisong)