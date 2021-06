Ngày 22-6, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan chức năng vừa phát hiện một trường hợp tử vong trong khu cách ly là ông C. (32 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười).

Ông C. làm nghề đánh bắt cá thuê ở Cà Mau và Malaysia, từng đi đến một số tỉnh trước ki về nhà ở xã Phú Điền.

Ngày 8-6, ông được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Hồng Ngự với biểu hiện đau họng, cơ thể suy kiệt.

Ngày 9-6, ông C. than mệt, không ăn uống được nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự để cách ly và điều trị, kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tại bệnh viện, ông C. được chẩn đoán bị lao kê, suy mòn. Sau đó được chuyển về khu cách ly tập trung điều trị lao theo phác đồ tháng thứ nhất.

Từ ngày 14 đến 21-6, ông có dấu hiệu suy kiệt, ăn uống kém. Đến 6 giờ ngày 22-6, nhân viên y tế đến đo thân nhiệt thì phát hiện ông C. đã tử vong.

Kết quả giám định pháp y xác định ông C. tử vong do suy hô hấp, suy tim trên bệnh nhân lao phổi. Cơ quan chức năng cũng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, kết quả ông C. âm tính với virus SARS-CoV-2.