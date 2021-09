Sáng 21-9, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã phát đi thông báo khẩn truy tìm người tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn TP.



Theo đó, qua xét nghiệm sàng lọc tại phường An Thới ngày 20-9, lực lượng chức năng đã phát hiện bà HTH (ngụ khu phố 1, bán bún riêu) dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua truy vết, lực lượng y tế đã phát hiện thêm chín trường hợp khác dương tính với virus SARS-CoV-2.



Kết quả xét nghiệm sàng lọc, Phú Quốc ghi nhận một người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, qua công tác truy vết ngành chức năng địa phương ghi nhận thêm chín trường hợp khác. Ảnh: TM

Từ tình hình trên, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Phú Quốc yêu cầu những người đã từng đến các khu vực sau trong thời gian từ ngày 7 đến 20-9 liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất đễ được hỗ trợ, hướng dẫn: Cầu cảng An Thới, chợ cá An Thới, trại hòm Sáu Điệp, nhà bà Nguyễn Thị Huệ, nhà thùng nước mắm Hớn Hưng (phường An Thới) và khu vực cảng Vịnh thuộc ấp Suối Lớn (xã Dương Tơ).

Trước đó, tối 20-9, UBND tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định áp dụng Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ tại 10 địa phương là huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Kiên Hải, Tân Hiệp, Giang Thành và TP Phú Quốc.

Cạnh đó, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với huyện Kiên Lương và TP Hà Tiên và phường Vĩnh Quang, phường Vĩnh Thanh (TP Rạch Giá), các xã Mỹ Lâm, Mỹ Phước, Sơn Kiên, Bình Sơn, Bình Giang, thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn Đất) và thị trấn Minh Lương (huyện Châu Thành).

Các xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn TP Rạch Giá, huyện Hòn Đất và huyện Châu Thành được nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15.