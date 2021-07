Tối 13-7, Bản tin Bộ Y tế công bố thêm 852 ca mắc mới (BN33649-34500) gồm 3 ca nhập cảnh và 849 ca ghi nhận trong nước.



TP.HCM 546 ca (BN33955-BN34500): 514 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 32 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương 186 ca (BN33769-BN33954): 111 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 20 ca có tiền sử về từ TP.HCM; 55 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Long An 49 ca (BN33720-BN33768): 23 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 26 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp 19 ca (BN33678, BN33680-BN33681, BN33683-BN33684, BN33687-BN33688, BN33690-BN33701): là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 12-7 dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên 15 ca (BN33649-BN33653, BN33657-BN33661, BN33673, BN33675, BN33702, BN33715-BN33716): là các trường hợp trong khu cách ly, khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hưng Yên 8 ca (BN33674, BN33676-BN33677, BN33679, BN33682, BN33685-BN33686, BN33689): là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hà Nội 6 ca (BN33664-BN33666, BN33669-BN33670, BN33672): là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 13-7 dương tính với SARS-CoV-2.

Cần Thơ 5 ca (BN33662-BN33663, BN33667-BN33668, BN33671): là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến chợ Tân An. Kết quả xét nghiệm ngày 11-7 dương tính với SARS-CoV-2.

An Giang 4 ca (BN33710-BN33713): là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 12-7 dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng 4 ca (BN33703-BN33706): là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12-7 dương tính với SARS-CoV-2.

Trà Vinh 3 ca (BN33654-BN25656): 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 12-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh.

Kiên Giang 3 ca (BN33717-BN33719): đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Bắc Giang 1 ca (BN33707): nữ, 3 tuổi, địa chỉ tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; là F1 của BN24824 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 13-7 dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy trong ngày 13-7 Việt Nam ghi nhận 2.301 ca mắc mới, trong đó:

Tại TP.HCM (1.797), Bình Dương (186), Long An (130), Đồng Tháp (31), Bà Rịa - Vũng Tàu (27), Phú Yên (26), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Bến Tre (11), Hà Nội (8 ), Hưng Yên (8 ), Tây Ninh (5), Cần Thơ (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Kiên Giang (3), Quảng Ngãi (2), Bình Thuận (2), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Nghệ An (1), Lào Cai (1), Bình Phước (1), Thanh Hóa (1).