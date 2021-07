Ngày 24-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên công bố hai trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

Trường hợp thứ nhất (nữ, 28 tuổi, ngụ thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An), tạm trú xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tự ý ra khỏi khu vực đang phong tỏa, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng cao.

Trường hợp này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 22-7.



Chốt kiểm soát dịch ở huyện Đồng Xuân. Ảnh: TK

Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 8-7 người này được chồng chở bằng xe máy đi từ xã An Mỹ, huyện Tuy An để về nhà mẹ ruột ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân.

Trên đường đi, hai vợ chồng được lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch, trạm y tế yêu cầu quay trở lại nhà ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ vì địa phương này đang phong tỏa.

Ngày 19-7, người này lại được chồng chở từ nhà đến trạm y tế xã An Mỹ xin giấy xác nhận đang mang thai để được đi lại tự do. Trạm y tế xã không xác nhận, hướng dẫn đến UBND xã An Mỹ xin giấy xác nhận nhưng UBND xã không đồng ý cấp.

Chiều cùng ngày, người này tiếp tục được chồng chở bằng xe máy từ xã An Mỹ đi đường vòng lên các xã An Lĩnh, An Thọ, An Xuân của huyện Tuy An, qua các xã Sơn Xuân, Sơn Định huyện Sơn Hòa rồi về nhà mẹ ruột ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân. Sau đó, UBND xã Xuân Phước ra quyết định cách ly y tế tại nhà đối với hai vợ chồng. Trong quá trình đi lại, người này tiếp xúc với rất nhiều người nhưng không nhớ, không biết hết tên. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 7 F1 liên quan.

Trường hợp thứ hai (nữ, 20 tuổi, thường trú xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân), làm công nhân tại Bình Dương.

Ngày 12-7, vợ chồng người này đi xe máy từ Bình Dương về Phú Yên. UBND xã Xuân Lãnh ra quyết định cách ly y tế tại nhà hai vợ chồng từ ngày 12 đến hết ngày 25-7. Thế nhưng ngày 21-7, người này đến nhà hàng xóm chơi, tiếp xúc với bốn người. Sau đó lại tiếp xúc với hai người đến chơi tại nhà.

Chiều cùng ngày, người này đi chợ gần nhà, tiếp xúc với những người bán tạp hóa, bán bún, phở, bán thị heo.

Ngày 22-7, người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được 14 F1 mà người này đã tiếp xúc gần.

Đến sáng 24-7, tỉnh Phú Yên đã có 1.073 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 8 ca tử vong. TP Tuy Hòa là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 608 ca, tiếp đó là huyện Phú Hòa 193 ca...