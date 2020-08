Vỡ òa hành trình tam thai 2 trai 1 gái tự nhiên chào đời

Sản phụ LTHK (sinh năm 1998, ngụ tại Đồng Nai) nhập Bệnh viện (BV) Quốc tế Hạnh Phúc vào sáng 31-7, khi thai đang ở tuần thứ 32 trong tình trạng cổ tử cung ngắn và thai chậm tăng tưởng trong tử cung.

Sản phụ được các bác sĩ mổ bắt 3 bé (một gái, hai trai) thành công với cân nặng mỗi bé là 1.540g, 1.530g và 1.660g.



Niềm hạnh phúc của cha mẹ khi đón cùng lúc ba con chào đời. Ảnh: BVCC

Trước đó, sản phụ khám thai tại một phòng khám tư tại địa phương và được kết quả siêu âm thai đôi. Sau đó, sản phụ thăm khám thai kỳ ở hai BV khác nhau thì có kết quả mang thai ba và được khuyên bỏ bớt một bé để đảm bảo an toàn cho thai kỳ.

Sản phụ tiếp tục đến thăm khám tại BV Quốc tế Hạnh Phúc khi thai ở tuần thứ 22. Tại đây, sản phụ được tư vấn giữ thai và theo dõi sức khỏe liên tục đến tuần thai 32 và sinh vào ngày 31-7.



Vẻ đáng yêu của ba bé sinh ba. Ảnh: BVCC

Theo BS Lê Văn Đức, Trưởng khoa Sản-Phụ khoa, BV Quốc tế Hạnh Phúc, tam thai tự nhiên là trường hợp rất hiếm gặp với tỉ lệ 1/100.000 ca. Các trường hợp đa thai thường gặp phải nhiều nguy cơ tiềm ẩn như dọa sanh non, xảy ra các bất thường nhau thai, thai chậm tăng trưởng, tiền sản giật, đe dọa sức khỏe, tính mạng của cả mẹ và bé.

Vì vậy, một số trường hợp sẽ được tư vấn giảm bớt thai để tập trung nuôi dưỡng thai còn lại, giảm các nguy cơ trên. Việc giảm bớt thai không ảnh hưởng nhiều đến thai còn lại.

Tuy nhiên, trường hợp sản phụ đến BV quá muộn nên cơ hội can thiệp bỏ bớt thai không còn. Do đó, BV đã cố gắng hỗ trợ điều trị, chăm sóc sản phụ để kéo dài thai kỳ đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu phối hợp giữa ê-kíp sản và nhi khi đón ba bé ra đời.

“Hiện tại, sức khỏe của ba bé đã ổn định, tăng cân đều, nặng lần lượt 1.600g, 1.640g và 1.720g. Sau khi ngưng truyền dịch qua đường tiêu hóa trong 10 ngày tới, ba bé sẽ được tập bú và cho xuất viện”- BS Cam Ngọc Phượng, Chủ tịch Hội đồng kiêm Trưởng khoa Nhi Sơ sinh & Hồi sức Sơ sinh, BV Quốc tế Hạnh Phúc cho biết.

Theo BS Phượng, do là trẻ sinh non, nhẹ cân, sau khi xuất viện, ba bé cần phải tái khám để theo dõi các bệnh lý võng mạc, thính lực, đánh giá định kỳ để có can thiệp kịp thời, giúp các bé bắt kịp thể trạng với các bé sinh đủ tháng.