Giá vàng, đô la diễn biến trái chiều

Vào lúc 3 giờ chiều nay (15-11), Công ty Kinh doanh vàng SJC niêm yết giá mua vào-bán ra đối với vàng miếng SJC tại TP.HCM ở mức 41,22-41,49 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, Công ty SJC đã điều chỉnh tăng thêm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và 60.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.



Trong khi chênh lệch giữa hai chiều mua và bán của SJC hiện ở mức 270.000 đồng/lượng thì một số doanh nghiệp khác như Doji, Phú Quý hoặc Eximbank thu hẹp khoảng cách này về mức 200.000 đồng/lượng.

Điều đó chứng tỏ giá vàng lui về vùng giá thấp nhưng nhu cầu trao đổi, mua bán trên thị trường vẫn không cao. Cách đây vài tuần, thời điểm giá vàng chao đảo, tăng giảm đột ngột thì các cửa hàng kinh doanh vàng lại nới rộng biên độ giữa giá mua - bán lên gấp đôi, gấp ba so với hiện tại.



Ảnh minh hoạ

Trên thị trường thế giới, giá kim loại quý lấy lại sắc xanh sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tuần.

Hiện giá vàng thế giới giao ngay được giao dịch quanh mức 1.467 USD/ounce, tăng khoảng 12 USD/ounce so với bốn ngày trước đây, tương đương tăng khoảng 350.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại vào khoảng 41,07 triệu đồng/lượng, rẻ hơn giá vàng trong nước khoảng 300.000-400.000 đồng/lượng.

Liên quan đến thị trường ngoại tệ, tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.144 VND/USD, giảm 1 VND/USD so với hôm qua. Giá USD tại Vietcombank hiện niêm yết ở mức 23.110-23.260 VND/USD. Tỉ giá này đã nằm bất động trên bảng giá của Vietcombank suốt từ ngày 5-11 tới nay.

Trên thị trường tự do tại TP.HCM, giá USD loanh quanh 23.200-23.240 VND/USD, giảm tới 40 đồng mỗi USD so với đầu tuần. Như vậy, so với thị trường tự do, hiện mức giá bán USD của ngân hàng cao hơn 10-20 đồng.