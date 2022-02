Cận ngày Vía Thần Tài nhưng thị trường vàng tại TP.HCM vẫn rất èo uột, chỉ có một vài tiệm vàng đông khách, còn lại đa số lác đác người ra vào mua bán với số lượng nhỏ lẻ, không đáng kể.



Đáng chú ý, rất nhiều đại gia “ôm vàng” từ vùng giá thấp, giờ tranh thủ bán chốt lời lấy lộc đầu năm.

Vàng miếng SJC rớt giá

Sau khi tăng đột biến lên tới trên 1 triệu đồng/lượng trong ngày giao dịch đầu xuân mới, đến hết phiên giao dịch sáng ngày 8-2, giá vàng miếng SJC bất ngờ tuột dốc.

Cụ thể, vào khoảng thời gian từ 9h30 đến 10h30 sáng ngày 8-2, giá vàng SJC loại 1 lượng và 10 lượng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào ở mức 62,65 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 63,3 triệu đồng/lượng.

Thế nhưng, đến đầu giờ chiều giá thu mua vào được doanh nghiệp hạ xuống còn 61,8 triệu đồng/lượng, tức là giảm 850.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng và giảm tới 1 triệu đồng/lượng so với giá mua chốt phiên chiều qua. Nếu những ai bán với khối lượng lên tới 50 lượng vàng mà chậm chân chỉ khoảng 2 tiếng thôi đã “mất” gần 43 triệu đồng. Ở chiều bán ra, giá vàng miếng SJC cũng rơi xuống còn 62,55 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.

Đại diện công ty SJC cho biết: Hiện công ty chỉ có vàng SJC loại 1 lượng trở lên và toàn hệ thống không còn một miếng nào có trọng lượng từ 5 chỉ trở xuống. Cho nên những khách hàng muốn mua vàng với số lượng ít thì chỉ có thể mua vàng nhẫn, đồng điếu hoặc loại in 12 con giáp. Không biết đến ngày Vía Thần Tài thì có loại vàng miếng 1 chỉ, 2 chỉ hay không nữa, bởi rất hiếm khách bán ra các loại vàng này trong khi nguyên liệu để dập lại không còn.

Chị Thu Trang, quận 3 chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đi mua vàng đầu năm để lấy lộc, còn trong năm cứ khi nào thấy vàng giảm mà có tiền tích góp thì tôi lại mua thêm. Tôi mua vàng với mục đích để tiết kiệm, tích trữ nên mua loại nào cũng được, chứ không nhất thiết là phải vàng miếng. Như hôm nay, tôi chọn mua vàng nhẫn tròn trơn của SJC với giá 54,9 triệu đồng/lượng, tức là rẻ hơn 8,4 triệu đồng/lượng nếu chọn mua loại vàng miếng 1 lượng”.



Cận ngày Vía Thần Tài nhưng thị trường vàng tại TP.HCM vẫn khá trầm lắng. Ảnh: Thùy Linh

Vắng khách mua

Dạo quanh một vòng các khu chợ vàng nổi tiếng tại TP.HCM trên đường Lê Thánh Tôn, đường Nguyễn An Ninh, đường Nguyễn Hữu Cầu, đường Hai Bà Trưng, đường Bùi Hữu Nghĩa (chợ Bà Chiểu) chỉ có một vài tiệm vàng ở khu chợ Bà Chiều tấp nập khách ra vào, còn lại gần như vắng tanh.

Chị Thảo Anh, quận Bình Thạnh chia sẻ: Tôi vừa ghé mua vàng miếng in chữ Lộc tại PNJ với giá 5,44 triệu đồng/chỉ, nhưng sang đến tiệm vàng Mi Hồng để tính mua thêm sợi dây chuyền thì thấy giá vàng 24K đã giảm xuống còn 5,38 triệu đồng/chỉ.

Thấy giá vàng mấy hôm nay tăng giảm mạnh quá, tôi chỉ dám mua 1 chỉ mà thôi. Các loại sản phẩm vàng 24K như đồng điếu, hoặc những vàng miếng in chữ Tài, chữ Lộc, chữ An… mọi năm thường phải cộng tiền công từ 150.000 – 210.000 đồng tiền công/sản phẩm thì năm nay chỉ còn 120.000 đồng tiền công.

“Nhìn chung, so với trước dịch COVID-19 tôi thấy lượng khách hàng mua sắm giảm hẳn, chứ mọi năm tầm này mà đến Mi Hồng là chen chân không thở nổi luôn”, chị Anh chia sẻ.

Cô Hoàng Thứ, chủ tiệm vàng Hoàng Thứ tại 178 Lê Thánh Tôn nói: “Trong ngày giao dịch hôm nay có cao hơn so với ngày thường nhưng kém xa so với nhiều năm trước. Lượng khách đến mua chủ yếu vẫn là vàng nữ trang là chính và phần lớn chỉ là khách quen chứ khách vãng lai thì ít lắm.

Bên cạnh đó, cũng chẳng mấy ai hỏi mua vàng Thần Tài, do đó, tôi cũng không dám tích trữ hàng mà chỉ mua cho có đủ mặt hàng để bán, nếu chẳng may bán không hết mà sau ngày Vía Thần Tài giá vàng giảm mạnh thì lỗ vốn. Riêng loại vàng miếng SJC 1 chỉ, 2 chỉ vô cùng hiếm, tìm khắp chợ cũng không có hàng”.

Ông Tô Thanh Hiệp- Tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sacombank – SBJ cho biết: “Giá vàng miếng SJC trong phiên giao dịch hôm qua tăng đột biến do nhau cầu mua tăng cao và nguồn cung lại khan hiếm. Tuy nhiên trong sáng nay, lượng khách hàng chốt lời gia tăng khi thấy giá thu mua neo ở vùng cao nhất từ trước đến nay.

Phản ứng lại với tốc độ “xả hàng” quá mạnh, giá vàng SJC liên tục điều chỉnh giảm mạnh, “bay” cả triệu đồng so với chiều qua. Đáng chú ý, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nên lượng hàng hóa được sản xuất cũng ít hơn mọi năm. Tuy nhiên SBJ vẫn tập trung sáng tạo những sản phẩm đẹp - độc - lạ và sang trọng nhằm mục đích phục vụ khách hàng có nhu cầu làm quà tặng hoặc trưng bày đều phù hợp”.