Tin vui cho giới trẻ khi vay mua nhà 24/02/2025 15:32

Từ nay đến ngày 31-12-2025, SHB triển khai gói vay vốn 16.000 tỷ phục vụ nhu cầu mua nhà với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,99%. Đây là mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.

Khách hàng sẽ được vay tối đa 90% giá trị tài sản dự định mua, không giới hạn số tiền vay với lãi suất chỉ từ 3,99%/năm. Bên cạnh đó, khách hàng còn được miễn trả gốc đến 60 tháng đầu tiên – tương đương 5 năm và được tặng kèm thẻ tín dụng/hạn mức thấu chi hấp dẫn.

Đáng chú ý, với lợi thế thời hạn vay lên đến 35 năm và lịch trả nợ gốc thiết kế riêng theo khả năng tài chính (trả góp số tiền gốc bằng nhau/tăng dần theo tần suất định kỳ hàng tháng/hàng quý hoặc tối đa 6 tháng/lần), khách hàng giảm bớt nỗi lo áp lực tài chính và tận hưởng cuộc sống ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Khách hàng vay mua nhà có thể linh hoạt trong việc lựa chọn tài sản thế chấp phù hợp như: giấy tờ có giá/số dư tiền gửi, bất động sản dự định mua qua vốn vay/bất động sản đã sở hữu khác hoặc ô tô.

Đại diện SHB cho biết với gói vay mua nhà năm nay, SHB đã cải tiến về quy trình xử lý để hỗ trợ tối đa khách hàng về thủ tục, hồ sơ vay vốn; rút ngắn thời gian thẩm định, thời gian xét duyệt, giải ngân... Ngân hàng cũng chấp nhận nhiều nguồn thu nhập khác nhau của khách hàng nhằm tăng tính linh hoạt cho việc trả nợ gồm: thu nhập từ lương, từ hoạt động hộ kinh doanh cá thể, từ doanh nghiệp do khách hàng làm chủ và một số nguồn thu khác.

“Gói cho vay mua nhà của SHB có mức lãi suất cạnh tranh, bám sát thị trường và đáp ứng nhu cầu thực tế. Với chính sách này, người mua nhà hoàn toàn an tâm khi bớt áp lực trả nợ tiền gốc trong các năm, phương thức trả gốc trước hạn đều đặn, linh hoạt mà không mất thêm phí. Đây cũng là ưu điểm và lợi thế để người mua nhà chủ động về tài chính, ổn định cuộc sống”, đại diện SHB chia sẻ.

Song song với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,99%/năm, đội ngũ cán bộ SHB chuyên nghiệp, am hiểu và vững vàng về chuyên môn luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi xử lý hồ sơ và giải ngân nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời để sở hữu những căn hộ và ngôi nhà như ý. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, SHB còn cung cấp thêm các dịch vụ tư vấn khác kèm theo, đồng hành với khách hàng suốt quá trình mua nhà.

Năm 2024, SHB cũng đã triển khai gói vay mua nhà nói riêng và chương trình vay với mức lãi suất hấp dẫn. Được biết, năm 2024 cũng là năm bản lề của Chiến lược Chuyển đổi, SHB hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao từ đầu năm.

Trong đó, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 11.543 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023 và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua. Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 24,5% – nhóm thấp nhất toàn ngành. Tổng tài sản đến cuối năm 2024 ở mức hơn 747 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5% so với cuối năm 2023. Dư nợ cấp tín dụng ở mức gần 534 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng cấp tín dụng 18,2%.SHB tiếp tục đảm bảo các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản trị rủi ro tuân thủ và tốt hơn so với quy định của NHNN.

Vừa qua, SHB cũng thông báo 27-2-2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 với tỷ lệ 11%.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, SHB chi trả cổ tức năm 2023 với tổng tỷ lệ 16%, bao gồm 5% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu. Tháng 8-2024, Ngân hàng đã hoàn thành chia cổ tức 2023 đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% tới cổ đông.

Nhiều năm qua, SHB đều đặn chi trả cổ tức với tỷ lệ 10 – 18%, điều đó thể hiện trách nhiệm với cổ đông, đồng thời không ngừng nâng cao nền tảng vốn, phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả, liên tục nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, mô hình hiện đại.

Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng truy cập https://www.shb.com.vn hoặc liên hệ tổng đài 6688 (24/7) để được hỗ trợ.