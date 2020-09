Ngân hàng Quốc Dân: Hành trình 25 năm tạo dựng niềm tin

Bước sang tuổi mới, với nội lực là nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ, quản trị rủi ro, NCB mang trong mình khát vọng vươn tầm, phát triển vượt bậc, trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu Việt Nam.



Những chặng đường thành công

Từ những ngày đầu mới thành lập, trong bối cảnh Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, NCB đã đặt mục tiêu để trở thành ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực tài chính, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Tổng Giám đốc NCB, ông Phạm Thế Hiệp: "NCB một trong những ngân hàng phát triển an toàn, bền vững, hiệu quả..."



Trải qua 25 năm qua, NCB có những bước phát triển không ngừng để trưởng thành và đạt được những kết quả nổi bật là một trong những ngân hàng phát triển an toàn, bền vững, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ thống tài chính tiền tệ nói riêng và nền kinh tế nói chung.



Hành trình ¼ thế kỷ của NCB chính là chặng đường bồi đắp niềm tin của hàng triệu khách hàng, cổ đông, đối tác cùng đội ngũ cán bộ nhân viên.

Với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, NCB không ngừng nỗ lực xây dựng sản phẩm dịch vụ theo hướng đa dạng và chuyên biệt nhằm cung ứng nguồn tài chính cho khách hàng trong mọi lĩnh vực.

Đối với khách hàng cá nhân, sản phẩm của NCB phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó tập trung phục vụ nhu cầu tài chính của phân khúc khách hàng trẻ. Trong khi đó, với khách hàng doanh nghiệp, NCB chú trọng phát triển chuỗi sản phẩm phục vụ xuất nhập khẩu, tái tài trợ, doanh nghiệp xây dựng... cùng những chương trình ưu đãi lãi vay để bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp hoạt động, góp phần phát triển nền kinh tế nước nhà.

Cam kết cho chặng đường tiếp theo

Để tiếp tục phát huy vai trò của mình đối với ngành ngân hàng, NCB cam kết thực hiện lộ trình tái cơ cấu theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Trong đó, chú trọng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng tín dụng và hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, góp phần tăng năng lực quản trị.

NCB tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân cho nhóm khách hàng trẻ



Tiếp tục tăng trưởng kinh doanh hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững, chuyển dịch mạnh cơ cấu khách hàng, tiếp tục tự động hóa dịch vụ với tiện ích cao, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, gia tăng tỷ trọng thu dịch vụ, đặc biệt chú trọng dịch vụ thanh toán ứng dụng nền tảng công nghệ số; nâng cao năng lực tài chính, đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ.



Đặc biệt, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, NCB xác định công nghệ là sức mạnh, công cụ trọng yếu để nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Do đó, ngân hàng tiếp tục tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ cốt lõi để tăng cường năng lực quản trị; chú trọng bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng hiện đại theo xu hướng thân thiện với người dùng, giúp gắn kết khách hàng với thế giới tiện ích mà ngành tài chính mang đến cho cuộc sống. Và - NCB đã hiện thực hóa chiến lược này thông qua các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, với kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mảng ngân hàng bán lẻ.

Như vậy, trong thời gian tới, NCB sẽ nỗ lực mở rộng việc phục vụ khách hàng trong nước bằng những sản phẩm và dịch vụ đúng chuẩn quốc tế. Với những chiến lược đúng đắn, các bước đi tiếp theo của NCB sẽ càng vững chắc hơn khi có thêm sự tin yêu ngày càng nhiều hơn từ những người tiêu dùng Việt.