Đây là nền tảng để ngân hàng hoàn tất toàn bộ các trụ cột của Basel II trong năm 2020. Qua đó giúp SHB khẳng định và nâng cao uy tín với cộng đồng đầu tư trong nước và nước ngoài cũng như các tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế.



Được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, SHB đã phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 17.558 tỷ đồng. Trong đó, từ ngày 17-02-2020 đến ngày 27-04-2020, SHB chào bán thành công gần 300,8 triệu cổ phiếu và trong quý 1, SHB đã phát hành hơn 251 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức với tỷ lệ 20,9% của hai năm 2017 và 2018.

Hoàn tất trụ cột II

Việc tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch phát triển của SHB và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên SHB năm 2019. Cổ tức SHB chưa chia năm 2019 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 11% sẽ được chia muộn nhất vào quý 3-2020 theo đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

SHB phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu



Hiện tại, việc tăng vốn điều lệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với SHB. Điều này giúp ngân hàng tăng cường năng lực tài chính, năng lực quản trị, nâng cao khả năng cạnh tranh của SHB trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Đồng thời, việc tăng vốn là cơ sở để ngân hàng hoàn tất đầy đủ toàn bộ các trụ cột của Basel II.

Bên cạnh đã hoàn thành trụ cột thứ nhất của Basel II đáp ứng đầy đủ quy định tại Thông tư 41 - NHNN, với việc tăng vốn điều lệ hơn 5.000 tỷ đồng, SHB đã cơ bản hoàn tất trụ cột II và tiến tới hoàn tất đầy đủ toàn bộ ba trụ cột của Basel II. Hiện tại chỉ có rất ít ngân hàng công bố đã hoàn tất đầy đủ 3 trụ cột của Basel II.

Trong năm 2020, trên cơ sở hoàn tất các cấu phần cuối cùng của khung ICAAP, SHB sẽ chính thức hoàn tất đầy đủ 3 trụ cột của Basel II, tiếp tục góp phần khẳng định nỗ lực và hành động cụ thể của SHB nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của Cơ quan quản lý và tiến tới đáp ứng các thông lệ quốc tế tiên tiến về quản trị rủi ro.

Để đạt được các yêu cầu của Basel II, SHB đã và đang nỗ lực rất lớn dưới sự đánh giá nghiêm ngặt của NHNN về mức độ phù hợp với thông tư 13. Đặc biệt, NHNN đánh giá cao về cơ cấu quản trị, hệ thống chính sách quản trị rủi ro, công nghệ thông tin mà SHB đã đáp ứng được.

Với việc tuân thủ đầy đủ 3 trụ cột của Basel II, SHB sẽ tiếp tục phát triển và sử dụng phương pháp nâng cao trong việc tính vốn, đảm bảo tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao tính minh bạch của ngân hàng, dần hướng tới áp dụng Basel III trong tầm nhìn dài hạn về quản trị rủi ro của ngân hàng, là một nền tảng quan trọng để hoạt động kinh doanh của SHB an toàn hơn và hiệu quả hơn… Đây cũng chính là cơ sở giúp SHB khẳng định và nâng cao uy tín với cộng đồng đầu tư trong nước và nước ngoài cũng như các tổ chức đánh giá tín nhiệm.

Thoái vốn tại công ty tài chính tiêu dùng SHBFC

Vừa qua, SHB đã lên kế hoạch thoái vốn tại công ty tài chính tiêu dùng SHBFC cho đối tác chiến lược lớn nước ngoài. Việc thoái vốn cũng sẽ đảm bảo đem lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho SHB nâng cao năng lực tài chính.





Theo đó, mức đệm vốn được tăng cường là nền tảng vững chắc để ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh trên cơ sở duy trì các tỷ lệ an toàn, đặc biệt là tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại Thông tư 41, đồng thời hỗ trợ các khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, ngân hàng đã tiến hành kiểm tra sức chịu đựng và lập kế hoạch vốn nhằm đảm bảo duy trì tỷ lệ an toàn vốn trong bối cảnh dịch bệnh tác động đến toàn bộ nền kinh tế như hiện nay.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN, Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh, SHB đã điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 6.