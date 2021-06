Tạp chí uy tín The Asian Banker vừa công bố Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) đứng đầu kết quả bình chọn “Ngân hàng bán lẻ được tin dùng nhất” tại Việt Nam và đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.





Giải thưởng được The Asian Banker công bố từ kết quả khảo sát chất lượng dịch vụ ngân hàng (BankQuality Consumer Survey and Ranking - BQS) với sự tham gia thực hiện của hơn 11.000 khách hàng tại 11 thị trường như Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ…

Techcombank giành điểm số cao nhất trong trong cuộc khảo sát tại Việt Nam được thực hiện đánh giá bởi khách hàng với 101,34 điểm. Techcombank cũng là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được vinh danh trong Top 10 “Ngân hàng bán lẻ được tin dùng nhất” tại Châu Á năm 2021 - Thái Bình Dương.

Ông Mobasher Zein Kazmi, Giám đốc Nghiên cứu & Khảo sát của The Asian Banker, nhận định: “Ngân hàng được đánh giá cao bởi sự kiên định thực thi các chiến lược đề ra, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào số hóa nền tảng ngân hàng cho mục tiêu phát triển kinh doanh và đáp ứng vượt trội nhu cầu của lượng khách hàng ngày càng tăng”.

Theo The Asian Banker, cuộc khảo sát, được thực hiện vào tháng 2-2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục gây thách thức lớn với các nền kinh tế, nhằm mong muốn nắm bắt sự thay đổi trong hành vi và quan điểm về dịch vụ của khách hàng. Kết quả khảo sát phản ánh tiếng nói từ chính các khách hàng, ghi nhận phản hồi của họ về mức độ gắn kết, trải nghiệm và mức độ hài lòng với ngân hàng giao dịch chính.

Giải thưởng một lần nữa khẳng định các bước đi đúng đắn của Techcombank khi kiên định thực thi chiến lược “Khách hàng là trọng tâm” với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”.

Ông Đặng Công Hoàn - Phó Giám đốc phụ trách Khối Ngân hàng Bán lẻ - Techcombank cho biết: “Giải thưởng là sự ghi nhận từ chính các khách hàng cho những giải pháp vượt trội, đột phá hướng đến khách hàng mà Techcombank đã thực hiện trong những năm qua. Đây là điều chúng tôi rất được khích lệ chính từ những phản hồi của khách hàng, người dân… Techcombank luôn kiên định thực hiện chủ trương định hướng của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, theo đó mỗi giải pháp đưa ra đều hướng đến sự thuận tiện và dễ tiếp cận cho khách hàng trong việc hiện thực hóa nhu cầu tài chính, nhu cầu giao dịch của mình”.

Trong thời gian tới, Techcombank sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào giải pháp số hóa giao dịch ngân hàng để cung cấp công cụ giao dịch điện tử Tiện lợi – Nhanh chóng - Bảo mật và An toàn sức khỏe của khách hàng với các sản phẩm đa dạng: từ các tiện ích thanh toán hàng ngày tới cấp thẻ tín dụng phê duyệt trước, gửi tiết kiệm online, quản lý tài chính, vay mua nhà để ở, mua bán các sản phẩm đầu tư, bảo vệ…. “Các giải pháp này ngày càng hướng nhiều hơn tới việc giúp khách hàng có thể giao dịch từ xa, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc tiền mặt và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Từ đó, đưa Techcombank trở thành ngân hàng giao dịch chính của nhiều khách hàng hơn trong thời gian tới” - ông Hoàn nhấn mạnh thêm.

Cùng với đó, ngân hàng mở rộng cung cấp các giải pháp thông qua hệ sinh thái với các công ty hàng đầu Việt Nam như Vingroup, Masteries Homes, Masan, 1MG, Vietnam Airlines… để tiếp cận nhiều hơn đến nhóm khách hàng mục tiêu trên toàn bộ chuỗi giá trị. Qua đó, tạo cơ hội gia tăng thêm khách hàng mới, nâng cao trải nghiệm và tiện ích dịch vụ đến khách hàng đồng thời tăng cường quản lý rủi ro ở mức cao nhất.

Đây là lý do khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân Techcombank trong quý 1-2021 lần lượt đạt 136,9 triệu giao dịch (tăng 88,6% so với cùng kỳ năm ngoái) và gần 2,0 triệu tỷ (tăng 101,8% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong quý 1-2021, Techcombank đã có thêm khoảng 245.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng mà ngân hàng phục vụ lên 8,6 triệu.