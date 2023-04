Tài xế rút ruột gần 13 tấn hạt điều trị giá 1,5 tỷ đồng

Ngày 19-4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt giữ Trần Hoàng Phương, (45 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng để bắt giữ Phương khi người này ở TP Đà Lạt.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Phương là tài xế của một công ty tại TP.HCM.

Khi được người chủ giao đi lấy 25 tấn hạt điều tại Bình Phước đưa về cảng xuất khẩu sang Thái Lan, Phương đã rút ruột gần 13 tấn hạt điều với tổng giá trị khoảng hơn 1,5 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 14-3, Phương lái xe đến một công ty tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nhận 25 tấn hạt điều để đưa về cảng Cát Lái, TP.HCM để xuất khẩu sang Thái Lan.

Trên đường đi, Phương lái xe vào một cây xăng tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú rồi rút ruột gần 13 tấn hạt điều. Sau đó, Phương tiếp tục lái xe đưa xuống cảng để xuất khẩu sang Thái Lan.

Ngày 20-3, Phương xin nghỉ làm tại công ty rồi chặn mọi liên lạc với công ty. Đến ngày 24-3, phía công ty phát hiện bị mất tài sản nên đã báo cơ quan công an.

LÊ ÁNH