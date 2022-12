Tài xế tông chết 2 mẹ con ở Bình Dương đã bị tạm giữ

(PLO)- Công an khám nghiệm, phát hiện bên cạnh thi thể đang phân hủy có một con dao, cửa phòng bị khóa.

(PLO)- Hình ảnh cho thấy, sau khi bị sàm sỡ nạn nhân đuổi người đàn ông ra ngoài thì tiếp tục sàm sỡ, hiện công an đang vào cuộc xác minh sự việc.

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện, bắt giữ nhiều vụ tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

27/12/2022 14:04

(PLO)- Công an Phú Yên phối hợp một số đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet.