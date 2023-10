Ngày 1-10, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, bước đầu tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) lái xe khách giường nằm nhà xe Thành Bưởi gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết, 4 người bị thương trên quốc lộ 20 khai đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 2 giờ 40 phút sáng 30-9, tài xế Hoàng Văn Tính, điều khiển xe ô tô khách, biển số 50F-004.83 lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến xã Phú Vinh (huyện Định Quán), tài xế Tính cho vượt trái xe tải loại 1 tấn chạy cùng chiều phía trước nhưng đã tông vào phía sau xe này. Sau khi va vào xe tải, xe Thành Bưởi mất lái, lao sang trái đâm vào xe khách Hải Đăng 16 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi) điều khiển, chạy chiều ngược lại đang chở 9 hành khách từ tỉnh Bình Thuận đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Xe khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi. Ảnh: CA.

Hậu quả làm tài xế Nguyễn Văn Cảnh và 3 hành khách tử vong tại chỗ; 4 hành khách bị thương. Tuy nhiên đến nay có thêm một nạn nhân bị thương đã tử vong nâng tổng số người chết là 5 người.

Sau khi gây ra tai nạn, đến 8 giờ sáng cùng ngày tài xế Hoàng Văn Tính đã đến Công an huyện Định Quán trình diện. Cũng theo khai nhận của tài xế Hoàng Văn Tính, thời điểm lái xe gây ra tai nạn, Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ.

Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV cho biết thông tin ban đầu xác định thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách đi với tốc độ 69km/giờ, còn xe 16 chỗ trước khi xảy ra tai nạn khoảng 30 phút thì chạy trên 80km/giờ.

Tại buổi làm việc Ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh Đồng Nai, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế Hoàng Văn Tính, tài xế. Ngoài ra công an đang tiếp tục mở rộng để làm rõ trách nhiệm của chủ xe và những người liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Tại buổi làm việc, Đại tá Sơn cho biết, đối với các xe khách của nhà xe Thành Bưởi, từ đầu năm đến nay công an tỉnh Đồng Nai đã xử lý 8 trường hợp lái xe vi phạm về tốc độ.

Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định sẽ phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuần tra, kiểm soát và có kế hoạch căn cơ để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20, đặc biệt chú trọng vào những xe vận tải hàng hóa và xe khách. Riêng đối với nhà xe Thành Bưởi, công an cương quyết xử lý nghiêm, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ai can thiệp.

VŨ HỘI