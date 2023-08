Tài xế xe ôm công nghệ kể khoảnh khắc bị cướp dí dao vào cổ ở quận 3

(PLO)- Trong đêm tối, nhóm ba thanh niên cầm dao dí vào cổ nam tài xế 56 tuổi ở con hẻm trên địa bàn quận 3, TP.HCM, cướp đi xe máy, điện thoại.

Sau khoảng 24 giờ tích cực điều tra, truy xét, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận 3 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM bắt được nhóm nghi can.

Chạy cuốc xe 12 ngàn đồng thì bị cướp

Chiều ngày 8-4, Công an quận 3, TP.HCM đã bàn giao chiếc xe máy và điện thoại cho ông Lê Văn Đ (56 tuổi, ngụ quận Tân Bình), nạn nhân vụ cướp táo tợn xảy ra vào khuya 23-7.

Ông Đ kể mình đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần khi bị ba thanh niên hung hãn dàn cảnh gọi xe ôm công nghệ để tấn công, cướp tài sản. “Hôm đó sau một ngày chạy xe mệt mỏi, tôi đang ở đường Hoàng Sa thì nhận cuốc, nghĩ bụng chạy chuyến cuối cùng rồi về nhà nghỉ ngơi. Cuốc đó tôi nhận chỉ 12 ngàn đồng vì quãng đường chừng hai cây số” – ông Đ nói và cho biết lúc đó chừng 0 giờ đêm.

Người đàn ông đã hơn ba năm chạy xe công nghệ tưởng người khách nam dáng vẻ thư sinh cũng như bao nhiêu vị khách bình thường khác vì “anh ta cũng đặt cuốc xe qua app, dọc đường không có biểu hiện gì lạ”.

Chạy đến hẻm 195 Trần Văn Đang (phường 11, quận 3), ông Đ vừa dừng xe thì một nam thanh niên khác tới vờ làm người nhà để hỏi tiền thanh toán. “Vị khách” đi xe cũng hóa thành kẻ cướp khi cùng hai đồng bọn dùng dao vào cổ để khống chế tài xế.

Trong đêm tối, ông Đ không thể phản kháng và không kêu cứu. Người đàn ông 56 tuổi chỉ nhỏ nhẹ “thôi chiếc xe của chú để cho chú chạy” nhưng nhóm cướp im lặng.

Ông Đ tìm cách vùng thoát ra thì bị nhóm cướp đạp té, đánh đập liên tục. Sau khi gây án, cả ba lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát. “Tôi không dám phản kháng gì vì sợ ảnh hưởng tính mạng” – ông Đ tiếp.

Bị bắt sau 24 giờ gây án

Theo trình báo của ông Đ, Ban chỉ huy Công an quận 3 đã chỉ đạo đội CSHS nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét với sự hỗ trợ, phối hợp của Phòng PC02, Công an TP.HCM.

Các trinh sát trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, lấy lời khai và xác định nhóm cướp có tuổi đời trẻ, gây án có tính toán chuẩn bị từ trước. Tài sản bị mất là chiếc xe tay ga hiệu Honda Vision và một điện thoại.

Chỉ trong chưa đến 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận trình báo của nạn nhân, trinh sát hình sự đã xác định và bắt giữ các nghi can tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Suý (phường Tân Quý, quận Tân Phú).

Nhóm này bao gồm Nguyễn Đức Thiện (19 tuổi), Trần Đức Huy (18 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Võ Trí Tài (16 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Nhóm này khai, do kẹt tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tìm xe ôm công nghệ để cướp tài sản. Chiều ngày 23-7, cả nhóm hẹn gặp tại quán cà phê trên đường Trường Sa, quận 3 để bàn bạc phương án, phân công nhiệm vụ.

Theo đó, Thiện chịu trách nhiệm gọi xe ôm qua ứng dụng, điều tài xế đến địa điểm cụ thể, riêng Tài và Huy đi tới trước đón lõng để cùng ra tay.

Sau khi thống nhất kế hoạch, nhóm của Thiện di chuyển đến quán cà phê trên đường Trường Sa, phường 12, quận 3. Tại đây, Huy đi tìm vị trí và chọn hẻm 195 Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) làm địa điểm gây án.

Huy cũng ngồi ở quán cà phê, đợi đặt xe ôm qua ứng dụng và báo cho Thiện và Tài biết, đến hẻm trên đợi sẵn. Qua ứng dụng đặt xe, ông Đ đến đón thì được nam thanh niên yêu cầu chở vào hẻm 195 Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) và bị cướp.

Điện thoại cướp được, cả nhóm mang đi bán ở TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) được 200 nghìn đồng và chia nhau tiêu xài cá nhân. Đến chiều 24-7, cả nhóm đi xe máy của ông Đ về quán cà phê ở quận Tân Phú thì bị bắt giữ.

Công an cũng thu hồi tang vật gồm chiếc xe máy và điện thoại, trao trả lại cho ông Đ. Nhận tài sản, người đàn ông xúc động cho biết rằng “có trình báo nhưng lại nghĩ rằng không thể lấy lại được tài sản”.

“Các anh hình sự quận 3 rất xuất sắc trong việc nhanh chóng phá án chỉ trong 24 giờ. Qua đây, tôi cũng mong các anh em tài xế công nghệ khi lâm vào hoàn cảnh này thì đừng nên chống cự hay phản kháng mà ưu tiên bảo vệ tính mạng. Sau đó hãy báo cho công an nơi gần nhất” – ông Đ nói.

Nhóm thanh niên dí dao cướp xe máy ở quận 3 (PLO)- Nhóm thanh niên dàn cảnh, điều nam tài xế xe ôm công nghệ đến con hẻm trên địa bàn quận 3 rồi dùng dao cướp tài sản.

NGUYỄN TÂN