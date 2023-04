Tạm giam phó giám đốc và đăng kiểm viên vì nhận hối lộ

(PLO)- Trong quá trình phụ trách đăng kiểm ô tô, một phó giám đốc trung tâm và đăng kiểm viên ở Hà Tĩnh đã nhận tiền để bỏ qua một số lỗi của phương tiện.

Ngày 22-4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Hùng (Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 38-02D) và Phan Thanh Huy (Đăng kiểm viên, Trung tâm 38-02D) về hành vi nhận hối lộ.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hùng và Huy.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 38-02D đóng tại tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra cho thấy, trong quá trình làm việc tại Trung tâm 38-02D các cán bộ, nhân viên ở đây có nhận tiền để bỏ qua một số lỗi khi đăng kiểm xe ô tô.

Hiện nay, Trung tâm 39-02 đang dán thông báo tạm nghỉ để sửa chữa thiết bị.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

-Trước đó, chiều 18-2, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã phá chuyên án, khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D và bắt giữ ba người để điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ. Ba người ở Nghệ An bị bắt giữ gồm ông Nguyễn Tiến Hoà (40 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 37-09D-Trưởng dây chuyền kiểm định), Nguyễn Ngọc Thạch (32 tuổi) và Cao Xuân Đạt (35 tuổi) kiểm định viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D.

Đ.LAM