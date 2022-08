Tạm giữ hơn 60 xe máy tham gia cổ vũ, đua xe

Ngày 28-8, theo tin từ công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đội cảnh sát giao thông công an huyện vừa cùng công an các xã Bình Châu, Bưng Riềng và Phòng CSGT công an tỉnh phối hợp ngăn chặn kịp thời một vụ đua xe trái phép trên cung đường biển của địa phương.

Theo đó qua nguồn tin quần chúng nhân dân, Đội CSGT công an huyện Xuyên Mộc nhận tin sẽ có đua xe trên đoạn đường ven biển thuộc địa phận xã Bình Châu và Bưng Riềng....

Các lực lượng đã mật phục, chốt chặn. Đến khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 28-8, tại đoạn đường ven biển thuộc địa phận xã Bình Châu và Bưng Riềng, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập cổ vũ đua xe.

Khi thấy công an tới các thanh thiếu niên bỏ chạy nhưng đều bị lực lượng công an tạm giữ.

Kết quả công an tạm giữ hơn 60 xe máy, trong đó nhiều xe được thay đổi kết cấu. Một số thanh niên cũng không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe...

Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định.