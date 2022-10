Tăng trưởng GRDP 9 tháng 2022 của Cần Thơ lên tới hơn 17%

(PLO)- Báo cáo của Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết, trong hơn 2 năm, toàn TP có gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, trong đó chủ yếu là viên chức ngành giáo dục và y tế.

Chiều 4-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm.

Tại cuộc họp, ông Châu Việt Tha – Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, kể từ ngày 1-1-2020 đến ngày 30-6-2022, thành phố có 952 cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC) thôi việc. Trong đó, công chức nghỉ việc là 55 người (41 người cấp TP và 14 người cấp huyện), còn lại là viên chức với 897 người (ngành giáo dục là 436 người, y tế là 358 người, đơn vị sự nghiệp khác là 103 người).

Về nguyên nhân khách quan, ông Tha cho biết, do tình hình dịch COVID-19 tạo áp lực lớn đối với CB-CCVC, áp lực công việc lớn, trách nhiệm cao, chế độ tiền lương chậm cải tiến, tiền lương thấp trong khi giá cả tăng cao.

Về chủ quan là do đời sống của một bộ phận CB-CCVC còn gặp nhiều khó khăn trong khi áp lực công việc lớn, hoàn cảnh riêng một số người khó khăn; môi trường làm việc hiện nay của CB-CCVC chậm được cải thiện. Ngoài ra, theo cơ chế thị trường, khu vực tư hấp dẫn hơn khu vực công, nhất là lĩnh vực y tế, có nhiều viên chức xin ra làm việc ở bệnh viện tư.

Từ đó, Sở Nội vụ đề xuất một số giải pháp kiến nghị các cơ quan quan tâm, tạo động lực cho CB-CCVC có động lực làm việc trong các cơ quan thuộc khu vực công.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ điểm lại những nét nổi bật về kinh tế - xã hội của thành phố. Cụ thể, tốc độ phát triển tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn 9 tháng tăng 17,57% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp ổn định, sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh (tăng 30,86% so với cùng kỳ năm trước); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 43,43%. Thành phố đón 4,3 triệu lượt khách, vượt 7% kế hoạch, tăng 111% so với cùng kỳ…

“Có thể nói đây là một tín hiệu rất đáng phấn khởi, cho thấy các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố có sự phục hồi nhanh” – ông Trường nói.

Cũng theo ông Trường, bên cạnh những mặt làm được, thành phố còn rất nhiều việc phải tập trung thực hiện, như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, vốn FDI đăng ký mới chưa cao, quy hoạch chậm, đời sống một bộ phận cán bộ, công chức và người dân còn khó khăn…

Từ đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị các ngành, các địa phương cần quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, trong đó có việc giải ngân đầu tư công (tính đến ngày 3-10, tỉ lệ này mới đạt 41,5%)…

Ông Trường giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh dịch khác, không được dịch chồng dịch. Cạnh đó, tích cực chỉ đạo việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định.

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Kiểm tra 115 cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường Cũng tại cuộc họp, Đại tá Trần Văn Dương – Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, sau những vụ cháy nổ liên quan các cơ sở karaoke trên toàn quốc, Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo tổng kiểm tra trên địa bàn thành phố. Qua đó, đoàn đã đi kiểm tra 109 cơ sở karaoke, 6 quán bar, vũ trường. Kết quả là hầu hết cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường này có sai phạm nhiều. Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra đã ra 280 kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục; xử lý 22 trường hợp vi phạm, tạm đình chỉ 1 cơ sở. Các cơ sở, doanh nghiệp đã chấp hành rất tốt những kiến nghị của đoàn kiểm tra, phối hợp khắc phục nhưng vẫn đề chưa tốt.

Cần Thơ: Quận Bình Thủy và Sở Xây dựng xếp chót bảng đánh giá năng lực cạnh tranh (PLO)- Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) TP Cần Thơ năm 2022 đối với 15 sở, ngành, 9 quận, huyện cho thấy Sở Xây dựng và quận Bình Thủy xếp chót bảng xếp hạng.

NHẪN NAM