Tạp chí Luật sư Việt Nam ra mắt chuyên mục ‘Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam’

(PLO)- Tạp chí Luật sư Việt Nam phối hợp cùng Ban Đạo đức nghề nghiệp Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Chuyên mục “Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam”.

Sáng 4-10, Tạp chí Luật sư (LS) Việt Nam phối hợp cùng Ban Đạo đức nghề nghiệp LS, Liên đoàn LS Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Chuyên mục “Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam” trên Tạp chí điện tử LS Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Th.S, Nhà báo Đặng Ngọc Luyến - Tổng Biên tập Tạp chí LS Việt Nam cho biết, trong những năm qua, Tạp chí LS Việt Nam đã luôn chú trọng nhiệm vụ truyền thông đối với các hoạt động của Liên đoàn LS Việt Nam và giới LS trong cả nước với vai trò là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn LS Việt Nam.

Ngoài việc thường xuyên phản ánh các hoạt động của Liên đoàn LS Việt Nam, vấn đề chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của giới LS là một trong những chủ đề được đặc biệt quan tâm, thể hiện dưới nhiều chuyên mục, bài viết và luôn được độc giả đón nhận và đánh giá cao.

Nhận thức tầm quan trọng của truyền thông, báo chí đối với sự phát triển nghề LS, được sự cho phép của Liên đoàn LS Việt Nam, Ban Đạo đức nghề nghiệp LS đã cùng Tạp chí LS Việt Nam đề xuất và được chấp thuận việc mở chuyên mục "Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam" trên Tạp chí LS Việt Nam.

LS Tạ Ngọc Toàn - Ủy viên Hội đồng LS toàn quốc, Phó Trưởng Ban Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS Việt Nam cho biết, đây không chỉ là kênh để tuyên truyền, phổ biến đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư cho giới Luật sư, thể hiện quyết tâm chính trị của Liên đoàn LS Việt Nam trong việc tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp cho LS. Mà đây còn nguồn cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác học tập, đào tạo, bồi dưỡng cho nghề LS.

Đồng thời, đây sẽ là kênh quan trọng để người dân, cơ quan tổ chức trong đó bao gồm cả các cơ quan quản lý nhà nước về Luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng tìm hiểu và giám sát hoạt động của nghề Luật sư Việt Nam. Từ đó, nâng cao chất lượng, nâng nghề Luật sư tại Việt Nam.

Về nội dung, giai đoạn đầu tiên, chuyên mục được thể hiện dưới dạng bài viết (thể hiện đa dạng nhiều loại hình như: Infogranphic, E-magazin, Longform, đồ hoạ...) trên Tạp chí điện tử của Tạp chí LS Việt Nam với tần suất tối thiểu 1 bài/ngày.

Chuyên mục trên Tạp chí in của Tạp chí LS Việt Nam do các bên quyết định trong quá trình thực hiện. Sáu tháng hoặc một năm sẽ đề xuất Liên đoàn LS Việt Nam tổ chức in xuất bản các bài đã đăng tải (nếu điều kiện cho phép).

Sau khi ra mắt, Chuyên mục "Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư" sẽ xuất bản định kỳ 1 tin, bài/ngày dưới dạng tư vấn, bài viết bình luận... của các LS.

MINH TRÚC