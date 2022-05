Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Mỹ muốn mua thêm nhiều hàng Việt

Mới đây, trong khuôn khổ chuyến công tác tháp tùng Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc làm việc cùng Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), lãnh đạo Tập đoàn bán lẻ Walmart.

Ông Paul Dyck, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ Chính phủ toàn cầu Tập đoàn Walmart cho biết, hiện Walmart đã đầu tư hệ thống phân phối, bán lẻ trực tiếp tại 24 quốc gia, có các hoạt động trao đổi thương mại, thu mua hàng hóa với hơn 100 quốc gia khác trong đó Việt Nam.

Hiện Việt Nam nằm trong nhóm năm nước xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất vào hệ thống Walmart, cung ứng chủ yếu là các mặt hàng đồ gia dụng, dệt may, điện tử và thực phẩm chế biến sẵn…

Theo ông Paul Dyck, sự xuất hiện của dịch COVID-19, các cuộc xung đột thương mại, địa chính trị toàn cầu khiến rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng ngày càng lớn. Điều này đặt ra yêu cầu về việc tăng cường sự ổn định và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của tập đoàn. Walmart mong muốn sự hỗ trợ của Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao chiến lược đảm bảo nguồn cung của tập đoàn Walmart đồng thời cảm ơn đã lựa chọn Việt Nam là đối tác lâu dài.

Bộ trưởng đề nghị thời gian tới Walmart cần tăng cường phối hợp với Bộ Công Thương trong mở rộng danh mục thu mua hàng hóa; giúp kết nối với các doanh nghiệp (DN) Hoa Kỳ có năng lực trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, vật liệu, chế biến… nhằm xây dựng nguồn cung nguyên vật liệu ổn định.

Đôi bên tận dụng tốt các Hiệp định Thương mại tự do hiện Việt Nam là thành viên để giúp đưa hàng Việt vào hệ thống bán lẻ của tập đoàn ở các thị trường trên thế giới.

Ông Paul Dyck cho biết thời gian tới tập đoàn sẽ chỉ đạo văn phòng đại diện tại Việt Nam tăng cường hợp tác với Bộ Công Thương, gửi các nhóm thu mua hàng đến Việt Nam để tăng nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc Việt Nam.

DN tuân thủ yêu cầu nguồn gốc hàng hóa khi xuất sang Mỹ

Tại cuộc tiếp bà Bridget McGovern, Trợ lý Bộ trưởng phụ trách Thương mại và An ninh kinh tế, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) và đại diện Lãnh đạo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại với Hoa Kỳ, đặc biệt đối với ngành dệt may.

Liên quan đến các quy định về xuất xứ hàng hóa, Bộ trưởng đề nghị DHS, CBP và các cơ quan liên quan Hoa Kỳ xây dựng cơ chế thực thi luật một cách khách quan, công bằng, đảm bảo lợi ích của người lao động Việt Nam và lợi ích chính đáng của ngành xuất khẩu Việt Nam; Không tạo ra rào cản đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là dệt may.

DHS, CBP khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để đảm bảo cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ổn định. Đồng thời, đề nghị DN Việt phải nghiên cứu kỹ, tuyệt đối tuân thủ quy định đối với hàng hóa nhập khẩu của Hoa Kỳ, nhất là những yêu cầu liên quan đến nguồn gốc xuất xứ.

Bà Bridget McGovern đánh giá cao thời gian qua nhiều DN, hiệp hội ngành hàng Việt Nam đã chủ động cung cấp thông tin về nguồn gốc hàng hóa. Hoa Kỳ sẽ thực thi, triển khai các quy định minh bạch và có tính dự báo. Đồng thời khuyến nghị DN Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ khi được yêu cầu.