Tập đoàn Thuận An và những dự án giao thông tiền tỉ 18/04/2024 11:01

(PLO)- Những dự án còn dở dang hay gặp sự cố sau khi đi vào vận hành, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một số sai phạm tại dự án cầu Đồng Việt ở Bắc Giang... những dự án này đều có liên quan đến Tập đoàn Thuận An.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Các bị can bị khởi tố, bắt giam trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An. Ảnh: BCA

Tỉ lệ chào giá thấp nhất

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ; khởi tố Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Mẫn về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Ngoài ra, ba cán bộ của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cũng bị khởi tố, bắt giam cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.

Theo tìm hiểu, tiền thân của Thuận An Group là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, được thành lập ngày 4-8-2004; có trụ sở chính ở số 141 đường Trường Chinh. Văn phòng giao dịch nằm tại tầng 4 của một tòa nhà trên đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thuận An Group là Tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản. Trước đó, trên website của Thuận An Group còn giới thiệu kinh doanh cả trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Trong thời gian từ 2004 đến 2019, Tập đoàn Thuận An không được nhiều người biết đến và không có nhiều hoạt động nổi bật.

Từ năm 2019, Tập đoàn Thuận An của ông Nguyễn Duy Hưng có những dấu ấn trong ngành hạ tầng xây dựng. Từ sau khoảng thời gian này, mỗi năm Tập đoàn Thuận An tham gia vào các liên danh trúng những gói thầu có tổng giá trị hàng nghìn tỉ đồng.

Tháng 10-2021, doanh nghiệp này thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ từ 300 tỉ đồng lên 500 tỉ đồng, tuy nhiên không công bố cơ cấu cổ đông. Tháng 12-2021, Thuận An tiếp tục tăng vốn lên 800 tỉ đồng.

Tháng 1-2023, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG. Đại diện pháp luật khi này là ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc (SN 1985) và ông Nguyễn Duy Hưng (SN 1974) là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và nắm 32% cổ phần.

Thuận An tham gia dự án tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Ninh Thuận, Bắc Giang, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang... Đơn vị này đăng ký tham gia 51 gói thầu, trúng 39 gói, trượt 8 gói, 4 gói chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu là hơn 22.600 tỉ đồng.

Những gói thầu có sự tham gia của Tập đoàn Thuận An có tỉ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia.

Hiện trạng gói thầu số 03 ở Đắk Lắk vẫn còn nhiều đoạn ngổn ngang. Ảnh: VŨ LONG

Dự án còn dở dang

Tính đến ngày 18-4, nhiều tỉnh đã có công văn đề nghị các sở ngành, địa phương phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, lãnh đạo tỉnh đã có công văn yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh này sớm trả lời bằng văn bản và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc Tập đoàn Thuận An đang triển khai gói thầu số 03 cho C03 – Bộ Công an.

Đây là gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột. Tập đoàn Thuận An đã ký kết với Công ty TNHH Hoài Ân (trụ sở Đắk Lắk) để thực hiện đổ thảm 5,2 km bề mặt đường (từ Km 11+100 đến Km 16+300). Tuy nhiên hiện có khoảng 350 m vẫn chưa hoàn thành đổ thảm; các hạng mục mương thoát nước vẫn còn đang ngổn ngang. Phía Tập đoàn Thuận An cũng đang nợ công ty này hơn 2 tỉ đồng.

Tại Phú Yên, công văn của tỉnh này giao Sở KH&ĐT, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, UBND các huyện, thị xã, TP, rà soát báo cáo các dự án, gói thầu do Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên, nếu không có thì gửi văn bản xác nhận.

Theo thông tin, năm 2019, Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 01EC khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây lắp tại Phú Yên. Gói thầu này thuộc dự án nút giao thông khác mức đường số 2 khu đô thị Nam TP Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh có giá trị 496 tỉ đồng.

Tại Quảng Nam, sau khi thực hiện rà soát theo yêu cầu của UBND tỉnh thì không có dự án nào liên quan đến Tập đoàn Thuận An mà các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện của tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Với những dự án mà Tập đoàn Thuận An này từng trúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều do các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

Cụ thể, năm 2019, liên danh Công ty CP Thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng - Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An đã trúng thầu gói thầu XL17 sửa chữa, gia cường cầu Giằng, QL14D (Quảng Nam), dự án thành phần 2 - giai đoạn 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, gia cường các cầu trên quốc lộ đảm bảo đồng bộ tải trọng khai thác trên tuyến với giá 34,8 tỉ đồng

Tháng 12-2022, Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long - Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An - Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình Tây An trúng thầu gói thầu XD02 Thi công xây dựng đoạn Km40+00 - Km71+500 thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, Quảng Nam với vai trò là nhà thầu chính, nhà thầu phụ là Công ty CP 134 Việt Nam. Giá trúng thầu hơn 507 tỉ đồng.

Hầm chui Điện Biên Phủ ở Đà Nẵng đã nhiều lần gặp sự cố sau khi đưa vào hoạt động. Ảnh: TẤN VIỆT

Xảy ra sự cố sau 5 tháng vận hành

Tại Đà Nẵng, cuối tháng 12-2016, công trình xây dựng nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương thuộc Dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng (sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Thế giới) khởi công được khởi công. Trong đó, liên danh nhà thầu thi công là Công ty CP Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An – Tổng Công ty Thăng Long với tổng giá trị gói thầu gần 120 tỉ đồng.

Hạng mục chính của công trình là hầm chui Điện Biên Phủ. Chiều dài tuyến hầm chui là 409 m, gồm hầm kín dài 80 m, hầm hở dài 180 m và đường dẫn dài 149 m. Đầu tháng 11-2017, dự án được hoàn thành và chính thức thông xe.

Dù vậy, chỉ năm tháng sau khi đưa công trình vào sử dụng, hầm chui Điện Biên Phủ đã xuất hiện những bất cập như nước ngập sâu dù trời không mưa. Tình trạng này dù được chính quyền Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra và nhà đầu tư phải có biện pháp xử lý dứt điểm nhưng sự cố sau đó vẫn tái lặp nhiều lần.

Đỉnh điểm đến ngày 14-10-2022, hầm chui Điện Biên Phủ ngập sâu 4 m, khiến hệ thống bơm tự hành không thể hoạt động. Đơn vị vận hành phải huy động ba máy bơm, công suất mỗi máy 700 m3/giờ và mất hơn một ngày mới khắc phục xong sự cố.

Tại Bắc Giang, Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu gói thầu thi công xây dựng dự án cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng với giá trúng thầu gói thầu này là 1.132,7 tỉ đồng.

Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Liên danh thực hiện gói thầu này gồm các công ty Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Thương mại và Xây dựng Trung Chính.

Theo phê duyệt, dự án có tổng chiều dài 8,59 km, được triển khai thi công trong 3 năm (2022-2025), từ nguồn ngân sách tỉnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng có kết luận thanh tra và chỉ ra một số sai phạm tại dự án cầu Đồng Việt...

Ngoài ra, Thuận An cùng liên danh còn trúng thầu dự án mở rộng cầu Hùng Vương và các tuyến nhánh. Liên danh trúng thầu là Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An – Công ty CP Đầu tư 379. Gói thầu có giá dự toán hơn 79,7 tỉ đồng, đã hoàn thành và đi vào sử dụng.

Các dự án này đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.