Tập đoàn Thuận An trúng thầu nhiều dự án giao thông lớn 16/04/2024 11:27

(PLO)- Tập đoàn Thuận An đã tham gia và trúng thầu hàng loạt dự án giao thông lớn nhỏ vài năm trở lại đây và là một cái tên nổi bật trong lĩnh vực giao thông.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (gọi tắt là Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Nhà thầu chào giá thấp

Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An (Tập đoàn Thuận An) có trụ sở tại số 141 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội với ngành nghề hoạt động chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

Trụ sở Tập đoàn Thuận An tại Hà Nội. Ảnh: PHI HÙNG

Khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2019, tập đoàn Thuận An không được nhiều người biết đến và không có nhiều hoạt động nổi bật.

Từ năm 2019, Tập đoàn Thuận An của ông Nguyễn Duy Hưng có những dấu ấn trong ngành hạ tầng xây dựng. Từ sau khoảng thời gian này, mỗi năm Tập đoàn Thuận An tham gia vào các liên danh trúng những gói thầu có tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Tháng 10-2021, doanh nghiệp này thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, tuy nhiên không công bố cơ cấu cổ đông.

Tháng 12-2021, Thuận An tiếp tục tăng vốn lên 800 tỷ đồng.

Tháng 1-2023, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG. Đại diện pháp luật khi này là ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc (SN 1985) và ông Nguyễn Duy Hưng (SN 1974) là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông Nguyễn Duy Hưng nắm 32% cổ phần.

Thuận An tham gia dự án tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Ninh Thuận, Bắc Giang, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang... Đơn vị này đăng ký tham gia 51 gói thầu, trúng 39 gói, trượt 8 gói, 4 gói chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu là hơn 22.600 tỉ đồng.

Những gói thầu có sự tham gia của Tập đoàn Thuận An có tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia.

Các bị can bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an



Tập đoàn Thuận An từng là cổ đông nắm đến 51% vốn CTCP Xây dựng số 7 Thuận An EC-hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Tuy nhiên từ tháng 11-2016 Tập đoàn Thuận An đã hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn 3,57%.

Ngày 21-8-2017, tập đoàn Thuận An nắm 30% vốn (tương đương 90 tỷ đồng) CTCP đầu tư TTG (hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại). Cổ đông nắm giữ cổ phiếu tại công ty này còn có bà Nguyễn Thị Đoan Trang với 20% cổ phần, bà được cho là người có nhiều liên hệ với ông Nguyễn Duy Hưng.

Bà Đoan Trang còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ thương mại Hương Giang, hoạt động chính trong mảng kinh doanh bất động sản, có trụ sở tại tỉnh Nghệ An.

Thi công nhiều dự án giao thông quan trọng

Ở thời điểm năm 2019 khi tập đoàn Thuận An bắt đầu khẳng định tên tuổi, Thuận An trúng gói thầu số 01EC khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây lắp toàn bộ công trình tại tỉnh Phú Yên.

Gói thầu này thuộc dự án Nút giao thông khác mức đường số 2 khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh. Kết quả phê duyệt ngày 27-2-2019 cho thấy giá trị trúng thầu là 496 tỉ đồng.

Cuối năm 2019, liên danh Hải Đăng - Thuận An tiếp tục được phê duyệt tại quyết định ngày 19-12-2019. Liên danh này trúng thầu gói xây lắp số 2 xây dựng hầm chui HC2 và trạm bơm. Tên dự án Đầu tư xây dựng công trình hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, giá trị trúng thầu là 262 tỉ đồng do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Năm 2020, tập đoàn Thuận An tham gia thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2. Tại gói này, Liên danh Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An – Công ty CP Cầu 7 Thăng Long được phê duyệt với giá trúng thầu là 289 tỉ đồng.

Năm 2021, tập đoàn Thuận An tham gia trong liên danh cùng Công ty TNHH An Nguyên – Công ty TNHH Xây dựng thương mại Sài Gòn – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn trúng Gói thầu số 03 thi công xây dựng (đoạn Km0 - Km20+500). Gói thầu này thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Năm 2022, Tập đoàn Thuận An cùng với CTCP Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam-Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính trúng gói thầu số 07 thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với giá trúng thầu 1.132 tỷ đồng (giá gói thầu 1.133 tỷ đồng);

Tham gia Liên danh cùng CTCP đầu tư xây dựng Trường Sơn thi công gói thầu số XL2, xây dựng 03 cầu trên tuyến gồm: Cầu vượt đường sắt (Km 437+571); cầu Kênh nhà Lê (Km 441 +813) và Cầu Cấm (Km442+549) thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Diễn Châu (Km425+900) - Quán Hành (Km449+300); Tham gia Liên danh cùng Công ty TNHH Xây Dựng Thống Nhất thực hiện Hợp đồng số 36A/HĐXD ngày 19/06/2012 về việc thi công xây dựng gói thầu số 21: Thi công xây dựng 03 cầu trong đoạn từ Km4+485,71 đến Km6+338,10 thuộc Công trình đường Vĩnh Hy - Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận;…

Năm 2023, liên danh Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP đầu tư xây dựng Trường Sơn - CTCP Tập đoàn Đạt Phương – Tập đoàn Thuận An đã trúng gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng công trình cầu Đại Ngãi 2, tuyến và các công trình trên tuyến có giá gói thầu 2.073 tỷ đồng, giá trúng thầu 1.727 tỷ đồng.