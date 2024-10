Tàu cá Hà Tĩnh bị chìm tại Bình Thuận, 9 thuyền viên bơi vào bờ 30/10/2024 10:00

(PLO)- Tàu cá Hà Tĩnh vào cửa biển La Gi thì bị mắc cạn và sóng lớn đánh chìm, chín thuyền viên kịp rời khỏi tàu bơi vào bờ an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa có thông tin ban đầu vụ việc tàu cá Hà Tĩnh mang số hiệu HT- 20390 TS bị chìm tại cửa cảng La Gi.

Tàu cá Hà Tĩnh gặp nạn trên vùng biển Bình Thuận, các thuyền viên rời tàu bơi vào bờ.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 27-10, tàu cá HT- 20390 TS, công suất 74CV, dài 14m, hành nghề lặn khi di chuyển đến cửa biển La Gi thì bị mắc cạn.

Được biết, tàu cá do ông Nguyễn Đức Hồ (42 tuổi, ngụ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) làm thuyền trưởng và lúc này trên tàu có chín thuyền viên.

Do mắc cạn, gặp sóng lớn tàu cá HT-20390TS đã bị đánh chìm tại chỗ, rất may thuyền trưởng và các thuyền viên đều kịp thoát khỏi con tàu bơi vào bờ an toàn.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi việc trục vớt tàu cá HT-20390 TS.

Đơn vị này cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng, thông báo cho các chủ tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động gần khu vực cảng La Gi biết, tránh va chạm.