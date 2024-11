Thái Bình: Người dân bức xúc vì tình trạng đốt rác, đêm phải đóng chặt cửa ngăn khói 28/11/2024 10:10

(PLO)- Người dân xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình bức xúc cho biết bãi rác do xã quản lý liên tục có tình trạng đốt rác, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Tình trạng đốt rác trên địa bàn xã Thụy Sơn

Phản ánh đến PLO, nhiều người dân xã Thụy Sơn và cả các khu vực cạnh xã này bức xúc về việc bãi rác do xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình liên tục đốt rác trong nhiều năm qua.

Người dân xã Thụy Sơn phản ánh tình trạng đốt rác trên địa bàn xã xảy ra cả ngày lẫn đêm. Ảnh người dân cung cấp

Anh H. (xã Thụy Sơn) cho biết tình trạng đốt rác tại bãi rác xã Thụy Sơn không phải chỉ mới gần đây mà xảy ra liên tục trong vài năm nay.

“Họ đốt cả ngày đêm. Nhiều lần đốt buổi tối, nhân dân bức xúc kéo lên chính quyền xã để ý kiến. Mỗi lần vậy bên xã lại bảo do nguyên nhân này, nguyên nhân nọ nhưng tình trạng đốt rác vẫn không được giải quyết” – anh H. nói.

Một người dân khác cho hay vào mùa hè, khói từ bãi rác bay lên cao, không ảnh hưởng nhiều, nhưng đến cuối năm, khói quanh quẩn trong khu dân cư. “Đi ngủ ban đêm còn phải đóng chặt cửa nhưng vẫn mùi không thể ngủ nổi” – người này bức xúc.

Sau phản ánh của người dân, phóng viên PLO đã ghi nhận thực tế tại bãi rác của xã Thụy Sơn quản lý. Trong thời điểm ghi nhận, bãi rác đang cháy âm ỉ, khói bốc cao hàng chục mét. Nhiều rác thải bị đốt đã cháy đen.

Ghi nhận thực tế của PLO tại bãi rác xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy cho thấy có tình trạng đốt rác. Ảnh: NGỌC SƠN

Trao đổi với PLO, ông Ngô Quốc Doanh, Chủ tịch UBND xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy cho biết bãi rác trên địa bàn xã do chính quyền xã quản lý.

Bãi rác đi vào hoạt động từ năm 2014, rộng khoảng hơn 4000m2, là nơi tập kết rác sinh hoạt của gần 8000 nhân khẩu trên địa bàn xã.

Chủ tịch UBND xã Thụy Sơn cho biết bãi rác này xử lý rác theo 2 hình thức: đốt rác bằng lò và chôn lấp, với 3 công nhân của xã vận hành. Còn rác, cứ mỗi tuần 2 lần, mỗi thôn sẽ có 2 người thu gom, vận chuyện rác đến để đổ.

Trước phản ánh của PLO về tình trạng đốt rác tại bãi rác trên địa bàn xã, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân, ông Doanh cho biết xã không chỉ đạo việc đốt rác và ngược lại rất quan tâm đến môi trường.

Tuy nhiên, trước những hình ảnh PLO ghi nhận thực tế, lãnh đạo xã cho biết sẽ kiểm tra lại và không đưa ra được nguyên nhân cụ thể vì sao có tình trạng đốt rác. Mặc dù bãi rác có người trông coi nhưng theo lãnh đạo xã Thụy Sơn, “có thể là do người dân đến bắt chuột, do người dân không may đốt”.

Ghi nhận những phản ánh của PLO, ông Doanh khẳng định sẽ chấn chỉnh lại việc trông coi bãi rác, không cho người dân tiếp cận bãi rác. Nếu có tình trạng rác bị đốt sẽ yêu cầu lập tức ngăn chặn, tập trung rác vào lò đốt để xử lý.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo phòng tài nguyên và môi trường huyện Thái Thụy cho biết cũng đã nhận được thông tin của người dân về tình trạng đốt rác trên địa bàn xã Thụy Sơn và đã yêu cầu xã ngay lập tức xử lý tình trạng này.