(PLO)- Người dân Palestine đón tháng Ramadan với tâm trạng u ám, cảnh sát Israel tăng cường kiểm soát an ninh trong bối cảnh các bên chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Người dân Palestine xung quanh Thành phố Cổ tại Jerusalem cũng như ở các thị trấn khác trên khắp Bờ Tây không trang trí nhà cửa và đường phố để mừng tháng Ramadan như những năm trước, hãng Reuters đưa tin hôm nay 11-3.

“Năm nay chúng tôi đã quyết định rằng Thành phố Cổ tại Jerusalem sẽ không được trang trí nhằm bày tỏ lòng tưởng nhớ với sự hy sinh của con cái chúng tôi, những người lớn tuổi và các liệt sĩ” - Ammar Sider, người đứng đầu cộng đồng ở Thành phố Cổ bày tỏ.

Tín đồ Hồi giáo tham gia buổi cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa (người Do Thái gọi là Núi Đền). Ảnh: REUTERS

Phía bên kia chiến tuyến, Israel đã triển khai hàng nghìn cảnh sát xung quanh các con phố của Thành phố Cổ. Nơi đây dự kiến sẽ đón hàng chục nghìn tín đồ đến cầu nguyện mỗi ngày tại khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa (người Do Thái gọi là Núi Đền), một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi.

“Cảnh sát Israel sẽ tiếp tục hành động và cho phép lễ cầu nguyện Ramadan diễn ra an toàn tại Núi Đền, đồng thời duy trì an ninh và an toàn trong khu vực” - theo thông báo từ lực lượng cảnh sát Israel.

Tháng Ramadan năm nay bắt đầu trong tình trạng an ninh siết chặt và sự bất bình từ phía Palestine vì các cuộc đàm phán ở Cairo (Ai Cập) về việc ngừng bắn trong tháng Ramadan đã bị đình trệ.

Theo cách tính của người Palestine, tháng Ramadan năm nay bắt đầu vào ngày 11-3, trong khi ở một số quốc gia Ả Rập khác sẽ bắt đầu vào ngày mai (12-3).

TUẤN KIỆT