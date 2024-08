Thanh Hóa sẽ xây 498 trụ sở công an cấp xã theo quy chuẩn của Bộ Công an 13/08/2024 16:49

(PLO)- Theo Đề án xây dựng trụ sở Công an cấp xã từ nay đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai xây dựng 498 trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng.

Chiều 13-8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai xây dựng 498 trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng.

Theo đó, năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ đầu tư xây dựng 68 trụ sở và phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành việc xây dựng các trụ sở công an xã, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh.

Toàn bộ các trụ sở công an cấp xã sẽ được xây dựng theo thiết kế của Bộ Công an với quy mô phục vụ từ 8 đến 10 cán bộ, chiến sĩ làm việc và sinh hoạt.

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tiến độ thi công trụ sở Công an xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thuỷ.

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã kiểm tra tiến độ xây dựng trụ sở Công an xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy và trụ sở Công an xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, nhằm đánh giá kết quả thực hiện và đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quá trình kiểm tra thực tế, Đại tá Nguyễn Quang Huy, đánh giá cao sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc bố trí quỹ đất và bàn giao mặt bằng sạch cho việc triển khai xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Đại tá Nguyễn Quang Huy cũng yêu cầu các đơn vị bảo đảm hoàn thành tiến độ thi công theo lộ trình, nhà thầu và đơn vị thi công cần phải tranh thủ thời gian, tiếp tục huy động tối đa phương tiện, nhân lực, sắp xếp khoa học trong thi công các hạng mục công trình.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, vừa bảo đảm chất lượng công trình theo đúng thiết kế và các tiêu chuẩn đặt ra, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác của công an cơ sở, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết công việc của người dân.

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an Thanh Hóa kiểm tra tiến độ thi công trụ sở Công an xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc.

Đại tá Huy yêu cầu đối với Công an các huyện Cẩm Thủy và Ngọc Lặc, cần phải tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quy hoạch và bàn giao đất, nhất là công tác giải phóng mặt bằng phải bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công kịp kế hoạch đề ra.

Đối với lực lượng công an các xã, thị trấn cần thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thi công để dự án được hoàn thành đúng tiến độ, góp phần đáp ứng tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở cơ sở.