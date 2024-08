Thanh niên dùng môtô tông đại úy công an hôn mê bị điều tra tội giết người 30/08/2024 11:45

(PLO)- Do phê ma túy, gã thanh niên dùng môtô tông thẳng vào người đại úy công an khiến người này hôn mê, tụ máu não, chấn thương cột sống.

Ngày 30-8, nguồn tin của PLO cho biết, VKSND thị xã La Gi và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi đã thống nhất chuyển hồ sơ vụ tấn công đại úy công an để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra về hành vi giết người theo thẩm quyền.

Camera ghi lại cảnh Hưng dùng môtô tông trực diện vào Đại úy Công an.

Theo hồ sơ, sáng 28-1-2024, thị xã La Gi tổ chức giải chạy việt dã và Đại úy Công an Đỗ Đức Huy thuộc Công an phường Phước Hội được phân công bảo vệ trên giao lộ đường Thống Nhất.

Khoảng 8h15 cùng ngày, một thanh niên điều khiển môtô chạy cùng chiều, không đội nón bảo hiểm chạy với tốc độ rất cao tông vào lưng Đại úy Huy khiến người cảnh sát bị loạng choạng.

Khoảng 15 giây sau người thanh niên này bất ngờ điều khiển môtô quay lại rồi tông thẳng vào người đại úy Công an khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Chưa dừng lại, gã thanh niên dựng xe và dùng chân đạp nhiều cái vào đầu nạn nhân đang nằm bất tỉnh. Lực lượng bảo vệ dân phố và người dân đã kịp thời khống chế gã thanh niên này.

Nguyễn Quốc Hưng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, thanh niên có hành vi gây phẫn nộ nói trên được xác định là Ngô Quốc Hưng (23 tuổi, trú tại phường Phước Hội, thị xã La Gi). Qua xét nghiệm, Hưng dương tính với ma túy đá.

Riêng Đại úy Huy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi trong tình trạng hôn mê, sau đó được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM với chẩn đoán tụ máu não, chấn thương cột sống…

Quá trình điều tra, Ngô Quốc Hưng thừa nhận đã thực hiện hành vi này mà không có mâu thuẫn cá nhân nào với Đại úy Huy, chỉ vì buồn chuyện gia đình và ảnh hưởng của việc sử dụng ma túy.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra và VKSND thị xã La Gi, hành vi của Hưng thể hiện rõ sự mất kiểm soát và tính chất côn đồ, khi cố ý tấn công một cách dã man, bất chấp hậu quả có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng người khác. Do đó có dấu hiệu phạm tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, nên đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền.