Thắt chặt chi tiêu, xu hướng thuê áo dài diện Tết lên ngôi

(PLO)- Thay vì bỏ ra cả triệu đồng để mua hoặc may áo dài, giờ đây, nhiều chị em có xu hướng thuê áo dài để diện Tết với giá vài trăm nghìn đồng.

Tết Nguyên đán 2024 đã cận kề, thời điểm này người người nhà nhà đều rất háo hức sắm cho mình một cái Tết trọn vẹn. Trong đó, lựa chọn trang phục mặc Tết được ưu tiên hàng đầu.

Áo dài là trang phục được đa số phụ nữ Việt chọn mặc trong mỗi dịp Tết vì vừa toát lên được vẻ đẹp truyền thống mà vừa thanh lịch, duyên dáng.

Thay vì bỏ ra cả triệu đồng để mua một bộ áo dài, nhiều người đã lựa chọn thuê áo dài diện Tết.

Chị Phương (một khách thuê áo dài) cho biết hầu như chị chỉ mặc áo dài dịp Tết hoặc những sự kiện đặc biệt trong năm. Nếu bỏ ra 1-2 triệu đồng, thậm chí hơn để mua một bộ áo dài chị thấy khá lãng phí. Chưa kể xu hướng thời trang thay đổi theo mỗi năm, áo dài cũng vậy.

"Năm nay kinh tế khó khăn, tôi tránh lãng phí quá nhiều tiền vào trang phục nên đã thuê áo dài vài trăm nghìn mặc 1-2 ngày Tết", chị Phương cho hay.

Còn theo chị Trang, với số tiền bỏ ra để may hoặc mua một bộ áo dài chị có thể dùng để thuê được mấy bộ áo dài đủ kiểu đủ màu. Hơn nữa, nếu may áo dài, khi cân nặng thay đổi sẽ không vừa nữa, phải may bộ mới rất tốn kém.

Nhiều chị em lựa chọn thuê áo dài diện Tết để tiết kiệm. Ảnh: M.T

Chị Minh Hằng (chủ một cửa hàng cho thuê áo dài trên phố Lương Thế Vinh, Hà Nội) cho hay, chị kinh doanh cửa hàng cho thuê áo dài đã 7 năm. Những năm trước, đa phần khách đến thuê áo dài là sinh viên và thường vào những dịp tốt nghiệp đại học, chụp ảnh kỷ yếu...

Vài năm gần đây, cứ sát Tết lại có nhiều khách đến thuê áo dài để chụp ảnh và mặc vào dịp đầu năm. Chính vì thế, cuối năm 2023 chị đã bỏ vốn mua hơn 100 bộ áo để phục vụ mùa Tết.

Mỗi bộ áo dài cho thuê có giá chỉ vài trăm nghìn đồng. Ảnh: M.T

Mỗi bộ áo dài cho thuê có giá từ 150.000 đồng đến 400.000 đồng, tuỳ từng mẫu mã. "Áo dài cách tân thì sẽ có giá thuê rẻ hơn áo dài truyền thống, dáng xưa. Những bộ áo dài từ chất liệu gấm, nhung… giá thuê cũng khác những bộ vải thường", chị Hằng thông tin.

Với những khách thuê áo dài để mặc trong Tết, chị Hằng không tính giá quá cao. Thường khách thuê qua Tết chị sẽ tính hơn giá niêm yết khoảng 50.000-100.000 đồng/bộ. Khách có thể đặt cọc tiền hoặc để lại căn cước công dân và đến lấy áo dài vào ngày 29 tháng Chạp, trả áo ngày mùng 6 Tết.

Theo chị Hằng, trung bình mỗi ngày mùa Tết cửa hàng của chị cho thuê hơn 20 bộ áo dài, thu nhập hơn 5 triệu đồng/ngày.

Quà Tết siêu đắt cho giới siêu giàuLENS (PLO)- Tết là cơ hội để các thương hiệu cao cấp tung ra nhiều món quà sang trọng phục vụ khách hàng châu Á.

MINH TRÚC