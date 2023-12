The New York Times kiện OpenAI và Microsoft với cáo buộc vi phạm bản quyền

(PLO)- Tờ The New York Times kiện công ty OpenAI và tập đoàn Microsoft với cáo buộc các công ty này sử dụng hàng triệu bài viết của tờ báo để đào tạo mô hình AI khi chưa có sự đồng ý.

Ngày 27-12, tờ The New York Times kiện công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI (sở hữu phần mềm ChatGPT) và tập đoàn công nghệ Microsoft (sở hữu phần mềm Copilot) lên tòa án Manhattan (Mỹ).

Đơn kiện cáo buộc các công ty này đã sử dụng hàng triệu bài viết của The New York Times để đào tạo mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) khi chưa có sự đồng ý của tờ báo, theo hãng tin AFP.

Trong đơn kiện, The New York Times cáo buộc nội dung do các phần mềm ChatGPT và Copilot tạo ra gần giống với phong cách của tờ báo. Ngoài ra, nhiều nội dung của tờ báo đã được sử dụng để hoàn thiện công nghệ này.

The New York Times đã kiện OpenAI và Microsoft với cáo buộc vi phạm bản quyền. Ảnh: AFP

Theo The New York Times, những nội dung mà các công ty này sử dụng đều là những nội dung đã được các nhân viên của tờ báo thu thập, chỉnh sửa và xác minh tính xác thực với chi phí và chuyên môn khá cao. Tuy nhiên, các công ty đó đã sử dụng những nội dung này mà không trả bất kỳ khoản phí nào.

The New York Times cho biết đã cố gắng thỏa thuận với OpenAI và Microsoft trong thời gian qua. Tuy nhiên, các công ty này vẫn khẳng định rằng công nghệ của họ "có tính biến đổi" và do đó không cần thỏa thuận thương mại.

Trong đơn kiện, The New York Times yêu cầu các công ty ngừng sử dụng nội dung của mình và huỷ dữ liệu mà các công ty này thu thập được.

Đơn kiện không đề cập số tiền bồi thường cụ thể. Tuy nhiên, The New York Times yêu cầu OpenAI và Microsoft phải chịu trách nhiệm hàng tỉ USD thiệt hại theo luật định và thực tế, theo tờ The Guardian.

Hiện OpenAI và Microsoft vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ kiện trên.

Tập đoàn công nghệ Microsoft là nhà đầu tư lớn vào công ty OpenAI. Sau khi OpenAI phát hành phần mềm ChatGPT vào năm 2022, Microsoft đã nhanh chóng áp dụng sức mạnh của AI vào các sản phẩm của mình.

Trước đó, hồi tháng 9, ông George RR Martin – biên kịch bộ phim “Trò chơi vương quyền” cùng nhiều tác giả tiểu thuyết đã đệ đơn kiện OpenAI, cáo buộc công ty này sử dụng trái phép nội dung của họ để hoàn thiện phần mềm ChatGPT, theo AFP.

Tin công nghệ 14-12: OpenAI mở lại dịch vụ ChatGPT Plus (PLO)-Tin công nghệ 14-12 sẽ có nội dung như OpenAI mở lại dịch vụ ChatGPT Plus, tai nghe dạng mở đầu tiên có tính năng AI, pin của AirTag kéo dài bao lâu? và Nipro và FPT Medicare phát triển thiết bị y tế thông minh.

TẤN THẠCH