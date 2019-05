Ban kỷ luật ‘sửa sai’ cho hai trọng tài V-League và hạng Nhất

Phút 83 cuộc đối đầu giữa chủ nhà XSKT Cần Thơ tiếp Long An vòng 8 giải hạng Nhất, Nguyễn Tuấn Đạt (Long An) có pha vào bóng nguy hiểm, đạp thẳng hai chân vào chân trụ của Trịnh Đức Bốn (Cần Thơ). Trọng tài Nguyễn Anh Vũ dù rất dứt khoát, rút thẻ cảnh cáo Tuấn Đạt nhưng chiếc thẻ vàng không có tính răn đe đối với cầu thủ số 22 của Long An.

Pha lao thẳng hai chân của Tuấn Đạt vào chân trụ của Đức Bốn. Nguồn: OnSports

Sau khi xem lại băng hình, Ban kỷ luật VFF ra quyết định, đình chỉ thi đấu hai trận (tương đương thẻ đỏ trực tiếp) đối với hành vi gây phạm lỗi gây nguy hiểm cho đồng nghiệp của Nguyễn Tuấn Đạt.



Trọng tài Nguyễn Anh Vũ có thể nhận án kỷ luật, do công nhận bàn thắng không hợp lệ của SXKT Cần Thơ. ẢNH: VPF

Cũng ở trận đấu này, trọng tài Nguyễn Anh Vũ bị cho là “không hoàn thành nhiệm vụ” khi công nhận bàn thắng sai luật của XSKT Cần Thơ, dẫn đến pha gỡ hòa 1-1 của đội chủ nhà.

Ở tình huống này, thủ môn Đông Vịnh dù đã tóm gọn bóng nhưng trước khi đáp đất, anh va chạm với Văn Quân đang trên đà lao tới khiến bóng tuột khỏi tay. Cơ hội được Văn Quân tận dụng đưa bóng vào lưới trống. Hiện BTC giải đã gửi băng hình tình huống này để Ban trọng tài xem xét và đưa ra phán quyết.



Pha phạm lỗi với đồng nghiệp Xuân Mạnh, khiến Nguyễn Công Thành bị treo giò hai trận ẢNH: VPF

Tương tự ở trận đấu giữa TP.HCM và SL Nghệ An khuôn khổ vòng 11 V-League, Nguyễn Công Thành (TP.HCM) bị “treo giò” hai trận kế tiếp do hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với Phạm Xuân Mạnh của SL Nghệ An.

Trước đó, hành động gây nguy hiểm đạp thẳng ngực Xuân Mạnh của Công Thành chỉ bị trọng tài Nguyễn Ngọc Châu rút thẻ vàng. Cảnh cáo được giới chuyên môn nhận định là quá nhẹ so với hành vi thô bạo của Nguyễn Công Thành.