CLB Hà Nội và Hải Phòng lãnh hậu quả vì pháo sáng

Quyết định kỷ luật tại vòng 6 V-League có nội dung CLB Hà Nội bị treo sân Hàng Đẫy, nghĩa là đấu trên sân nhà không có khán giả ở vòng 7 tiếp khách TP.HCM vào ngày 27-4. Ban tổ chức sân Hàng Đẫy bị phạt 70 triệu đồng do để xảy ra tình trạng cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng ngày 21-4.

Bên cạnh đó, CLB Hải Phòng cũng bị phạt 70 triệu đồng do để xảy ra tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng trong trận đấu này.



Pháo sáng cháy rực trên sân Hàng Đẫy từ khi bóng còn chưa lăn. Ảnh: NGỌC DUNG

Sở dĩ Ban kỷ luật VFF chọn khung phạt tiền cao nhất trong Khoản 2 Điều 68 Quy định về kỷ luật do tình tiết tăng nặng: Vi phạm nhiều lần trong trận đấu; vi phạm liên tục, kế tiếp trong nhiều trận đấu; vi phạm đã bị xử lý kỷ luật nhiều lần nhưng vẫn tái phạm thì bị xử lý bằng hình thức thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc dời đến sân trung gian; nếu lỗi do cổ động viên của đội khách gây ra thì đội khách vẫn bị xử lý kỷ luật như trên.

Phía Ban tổ chức sân Hàng Đẫy từng bị phạt 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng cổ động viên câu lạc bộ bóng đá SL Nghệ An đốt pháo sáng trong sân tại lượt trận thứ 4, ngày 7-4. Trong khi đó, CLB Hải Phòng cũng bị phạt mức tương tự do khán giả đốt pháo sáng ở khu vực xung quanh sân vận động Lạch Tray, gây mất an ninh, an toàn cho CLB SHB Đà Nẵng tại lượt trận thứ 5, ngày 14-4.



CLB Hà Nội bị phạt thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy không có khán giả ở vòng 7 V-League tiếp đội TP.HCM vào ngày 27-4. Ảnh: NGỌC DUNG

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, việc các khán giả ngồi ở khu vực đội Hải Phòng đốt pháo sáng lại phạt Ban tổ chức sân Hàng Đẫy chẳng khác nào “quýt làm cam chịu”. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ai cũng thấy rõ ràng lực lượng an ninh và bảo vệ trận đấu ngày 21-4 đã không làm tròn trách nhiệm của mình.

Đầu tiên là việc mất kiểm soát việc khán giả Hải Phòng mang pháo sáng vào sân Hàng Đẫy với số lượng rất lớn. Tiếp đó, pháo sáng cháy liên tục trước khi bóng lăn đã gây náo loạn khán đài nhưng Ban tổ chức sân gần như bất lực. Trận đấu phải nhiều lần tạm hoãn để dập tắt lửa cháy trên khán đài cùng những quả pháo sáng bay loạn xạ xuống dưới sân cỏ.



Từ đầu mùa V-League 2019 đến nay, Ban kỷ luật VFF ba lần xử phạt các Ban tổ chức sân để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng. Ảnh: NGỌC DUNG

“Cơn mưa” pháo sân trên sân Hàng Đẫy là nhiều nhất và diễn ra dài nhất từ trước đến nay. Cũng cần biết khán giả Hải Phòng có hành vi đốt pháo sáng gây mấ an toàn, an ninh trên khắp các sân bóng.

Năm ngoái, CLB Hải Phòng từng bị phạt bảy lần về lỗi vi phạm này với số tiền 310 triệu đồng. Trước đó, thầy trò Trương Việt Hoàng cũng bị chơi trên sân nhà Lạch Tray không có khán giả vì tái phạm hành vi đối pháo sáng.