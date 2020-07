Hải Phòng có phá nổi cách chơi Sài Gòn?

Kẻ khó gặp nhau Quảng Nam sau bốn trận thua liên tiếp rơi ngay xuống đáy bảng ở vòng 8 V-League, ngày 5-7 sẽ tiếp SL Nghệ An cũng vừa có hai trận thua liền (TTTV trực tiếp 17 giờ). Chủ sân Tam Kỳ đang gặp cơn đau đầu vì HLV Vũ Hồng Việt vừa từ chức và thay bằng trợ lý Đào Quang Hùng. Vấn đề của Quảng Nam là nội lực mỏng, tâm lý lại bất ổn. Sân nhà cũng không phải là lợi thế của họ khi chơi bốn trận đã thua ba. Họ biết mình yếu ở đâu nhưng để vá víu cho tròn trịa thì chưa đủ điều kiện. Ngược lại, SL Nghệ An như hoàn hồn sau chuỗi năm trận bất bại liền ngã ngựa hai trận. Nó như một đòn cảnh tỉnh cho thầy trò Ngô Quang Trường trở lại mặt đất. Và khi đã bình tâm, SL Nghệ An có thể lợi hại hơn xưa để ít nhất có 1 điểm trên sân Tam Kỳ.