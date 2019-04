Không treo sân Hàng Đẫy sau án phạt hai ngày

Sau khi nhận án phạt 70 triệu đồng và treo sân Hàng Đẫy, một ngày sau CLB Hà Nội đã gửi đơn khiếu nại và đúng 24 giờ tiếp theo đã được xóa án ngoạn mục.

Theo đó, Ban Kỷ luật VFF ngày 24-4 ra quyết định “Phạt Ban tổ chức trận đấu của CLB Hà Nội 70 triệu đồng và phải tổ chức trận đấu tiếp theo cho CLB Hà Nội trên sân nhà không có khán giả do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động, không đảm bảo an ninh, an toàn, gây hoang mang, ảnh hưởng đến sức khỏe người khác trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Hà Nội và Hải Phòng tại lượt trận thứ 6, ngày 21-4 trên sân vận động Hàng Đẫy”.



Pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ngày 21-4 trong trận Hà Nội tiếp Hải Phòng. Ảnh: NGỌC DUNG

CLB Hải Phòng cũng bị phạt 70 triệu đồng nhưng điều này cho thấy VFF đã không phạt đúng đối tượng gây ra vấn nạn đốt pháo sáng khiến cho người trong cuộc không phục, đặc biệt từ phía CLB Hà Nội. Tuy nhiên, Trưởng Ban kỷ luật VFF Vũ Văn Thành cho biết án phạt như thế là hợp lý, vì không thể treo sân của Hải Phòng khi sự cố diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

Cũng cần biết đây là lần vi phạm thứ hai của Ban tổ chức sân Hàng Đẫy nên mức phạt tăng lên cao nhất, sau lần đầu ở lượt thứ 4 V-League để khán giả đốt pháo sáng khi tiếp SL Nghệ An.



Ông Nguyễn Quốc Hội cho rằng án phạt treo sân Hàng Đẫy không hợp lý.

Đáng nói là vai trò của các nhà làm giải rất hời hợt qua những sự cố pháo sáng. Chủ tịch CLB Hà Nội – ông Nguyễn Quốc Hội cho biết ngay từ đầu mùa, ông đã nhắc đến chuyện CĐV Hải Phòng thường xuyên đốt pháo khi đến Hàng Đẫy. Tuy nhiên, VFF, VPF và Ban điều hành V-League vẫn không có biện pháp hỗ trợ. Chỉ mỗi CLB Hà Nội và lực lượng an ninh sân Hàng Đẫy thì không thể ngăn chặn nạn đốt pháo sáng.

Chính vì thế, ngày 25-4, ông Nguyễn Quốc Hội đã gửi đơn khiếu nại lên VFF về việc treo sân là không thỏa đáng. Ông nói thêm về việc này: “Trận đấu giữa Hà Nội và TP.HCM vào ngày 27-4 hứa hẹn rất hấp dẫn, nhiều kịch tính, bởi đây là hai đội bóng đang có thành tích rất tốt, dẫn đầu V-League 2019.



Các cầu thủ Hà Nội sẽ tiếp TP.HCM trên sân Hàng Đẫy có khán giả bình thường.

CLB Hà Nội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia còn CLB TP. HCM đang đạt phong độ cao. Chính vì vậy, cổ động viên Hà Nội và cả nước đều mong chờ được trực tiếp theo dõi trận đấu, cầu thủ hai đội đang chuẩn bị tích cực để cống hiến những gì tinh túy nhất.

CLB Hà Nội và Ban tổ chức trận đấu đề nghị Ban Giải quyết khiếu nại VFF xem xét, đưa ra quyết định hợp tình hợp lý, đáp ứng được mong mỏi của các cổ động viên”.

Thế là chỉ một ngày sau khi có đơn khiếu nại, CLB Hà Nội thoát án treo sân nhưng vẫn bị phạt 70 triệu đồng.