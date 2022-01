Djokovic làm thủ tục thông quan tại sân bay Melbourne. ẢNH: NINENEWS

Ngôi sao quần vợt Djokovic bị đặt trước câu hỏi, liệu kết quả dương tính với COVID-19 có bị ngụy tạo hay không sau khi xuất hiện những mâu thuẫn về thời gian của kết quả xét nghiệm PCR?

Djokovic được nhập cảnh vào Úc dựa trên kết quả, anh có xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 16-12. Tuy nhiên trong dữ liệu URL kết quả kiểm tra từ Viện Y tế Công cộng Serbia trong mã QR (được cung cấp cho Lực lượng Biên phòng như một phần trong hồ sơ xin thị thực của Djokovic) lại cho thấy, kết quả có dấu thời gian vào ngày 26-12.

Các chuyên gia an ninh mạng Úc cho biết có thể giải thích hợp lý về sự khác biệt này, lần đầu tiên nó được tiết lộ bởi tờ Der Spiegel (Đức).

Theo tiết lộ của Der Spiegel, khi quét mã QR để kiểm tra từ ngày 16-12, kết quả từ quá trình quét là “kết quả xét nghiệm Âm tính”. Khoảng một giờ sau, ở lần quét mã QR thứ hai trả về một kết quả khác: “Kết quả xét nghiệm Dương tính”.



Đồng giám đốc điều hành công ty an ninh mạng Internet 2.0 - Robert Potter khẳng định, có sự mâu thuẫn về thời gian trong tài liệu mà Djokovic trình cho Lực lượng Biên phòng và URL được liên kết với mã QR trong một kết quả xét nghiệm của Djokovic.

Ông Potter giải thích: “Tôi không thể giải thích các tác động y tế nhưng tôi khẳng định có đủ bằng chứng để nghi ngờ tính trung thực về các thủ tục giấy tờ của anh ấy được nộp cho chính phủ Úc, liên quan đến kết quả xét nghiệm dương tính của anh ấy.

Dấu thời gian có trong mã QR về kết quả xét nghiệm dương tính của anh ấy không khớp với thủ tục giấy tờ như đã nộp. Tương tự, dấu thời gian của kết quả âm tính của anh ấy cũng không khớp với hồ sơ giấy tờ. Nếu như bạn tự tin mã QR bạn đã gửi cho tôi để đánh giá khớp với mã được gửi cho chính phủ Úc, thì tôi tự tin nói rằng Djokovic có những thắc mắc nghiêm túc cần phải trả lời”.

Nhóm mạng zerforschung của Đức cũng phát hiện, số ID đính kèm kết quả xét nghiệm có những nghi vấn về thời gian. Theo Djokovic tuyên bố anh có kết quả dương tính vào ngày 16-12 nhưng kết quả âm tính lại để ngày 22-12. Số nhận dạng cho kết quả âm tính là thấp hơn 50.000, cho thấy nó đã được sửa lại trước khi có kết quả dương tính.

Các chuyên gia công nghệ thông tin khẳng định với Der Spiegel: “Dựa trên những bằng chứng này, lời giải thích hợp lý nhất là kết quả xét nghiệm dương tính đã được thêm vào cơ sở dữ liệu chính thức của Serbia vào ngày 26-12 chứ không phải ngày 16”.

Vào tháng 5-2021, hãng thông tấn châu Âu N1 đưa tin, kết quả PCR COVID-19 giả đã có thể được mua ở Serbia. Hãng tin này trích dẫn “nguồn tin tại văn phòng quản lý điện tử của chính phủ Serbia” xác nhận, kết quả PCR giả do các phóng viên mua trên thị trường chợ đen đã được làm giả bằng Photoshop và số ID cá nhân quốc gia.



Trong khi đó, chính phủ Úc cũng đang xem xét khác biệt trong tờ khai nhập cảnh vào Úc của Djokovic. Chính phủ liên bang khẳng định đã đúng khi hủy thị thực của Djokovic vào tuần trước vì lý do đã nhiễm COVID-19 trong sáu tháng qua không phải là lý do hợp lệ để anh được miễn trừ do chưa tiêm chủng.

Trong tờ khai nhập cảnh, Djokovic cho biết anh đã không đi du lịch trong 14 ngày trước khi đến Úc vào ngày 6-1. Tuy nhiên trên thực tế, Djokovic đã ở Belgrade vào ngày Giáng sinh, sau đó anh bị phát hiện đang tập luyện ở Marbella (Tây Ban Nha) ngày 31-12-2021 và ngày 2-1-2022.

Hôm thứ Hai (10-1), tòa án Liên bang đã ra lệnh phục hồi thị thực cho Djokovic do anh không có đủ thời gian chứng minh mình được miễn trừ tiêm vaccine COVID-19 hợp lệ khi đặt chân đến sân bay ở Melbourne.

Truyền thông Úc cho biết thêm, chính phủ Úc nhận thức được sự mâu thuẫn này. Song, không rõ liệu đấy có phải là yếu tố khiến Bộ trưởng Bộ Di trú - Alex Hawke phải đang cân nhắc về việc có nên hủy bỏ thị thực của tay vợt số 1 thế giới hay không (?!).