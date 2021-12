Cuộc chơi vòng loại giải trẻ rất kịch kính ở bảng C khi bốn đội B. Bình Dương, Viettel, SL Nghệ An, Học viện Nutifood có cùng 9 điểm sẽ phân thắng bại trong đối đầu trực tiếp. Ai cũng biết không có chỗ cho những sai lầm khiến phải trả giá đắt.

Đại thắng Bến Tre 6-0, Học viện Nutifood JMG nhảy lên nhì bảng (PLO)- Viettel đánh bại SL Nghệ An 2-0 trong khi Học viện Nutifood JMG giành chiến thắng đậm đà Bến Tre 6-0 khiến cho cục diện ở bảng C giải bóng đá U-21 quốc gia kịch tính đến giờ chót.

Các học trò HLV Guillaume nhập cuộc tự tin và gia tăng sức ép lên cầu môn SL Nghệ An ngay từ đầu trận. Mới phút 11, Học viện Nutifood có bàn thắng do công của Quốc Việt ghi trên chấm phạt đền 11 mét.

Rơi vào thế dựa lưng tường, SL Nghệ An chơi canh bạc tất tay khi dồn người tìm bàn gỡ. Thầy trò Ngô Quang Trường rất cần một trận đấu không thua để còn nhiều cơ hội trở thành đội thứ 3 bảng C lấy vé vớt vào chơi vòng chung kết. Cầu được ước thấy, Thái Bá Sang nhanh chóng có bàn thắng san bằng cách biệt cho đội nhà U-21 SL Nghệ An ở phút 21 với cú đánh đầu từ pha đá phạt góc của đồng đội.



Quốc Việt ghi bàn cho Học viện Nutifood JMG trên chấm 11 mét. Ảnh: ANH THÔNG.

Cùng lúc trong cuộc đua của đội đầu bảng B. Bình Dương và Viettel diễn ra gay cấn đến phút chót. Nhà đương kim vô địch Viettel đã thắng 4-2 để lấy ngôi nhất bảng C với 12 điểm cùng chiếc vé chính thức đầu tiên vào vòng chung kết U-21 quốc gia.

Kểt quả này đã giúp Học viện JMG Nutifood giữ vững ngôi nhì bảng C đi cổng chính theo sau Viettel. Thầy trò ông Guillaume sau năm trận đấu có 10 điểm như SL Nghệ An nhưng xếp trên do hiệu số bàn thắng bại lẫn đối đầu tốt hơn. B. Bình Dương từng thắng liền ba trận vẫn ngậm ngùi làm kẻ đến sau khi chỉ có 9 điểm.