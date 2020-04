Văn Hậu chuẩn bị hồi hương; IWF chuyển trụ sở sang Thụy Sĩ

Truyền thông Thái Lan định giá 1,5 triệu euro, Văn Hậu bị thanh lý

Cùng thời điểm báo chí Thái Lan nhận định giá mua đứt Đoàn Văn Hậu là 1,5 triệu euro thì tại Hà Lan, tờ Fean Online tiết lộ CLB Heerenveen sẽ thanh lý hợp đồng do tuyển thủ Việt Nam không đáp ứng về chuyên môn.



Văn Hậu không thể tranh suất đá chính với các đồng đội tại CLB Heerenveen. Ảnh: SCH

Trên Siam Sports, phóng viên Thái Lan lý giải với việc thường xuyên thi đấu trong đội hình dự bị, cùng 4 phút xuất hiện trong đội một của CLB Heerenveen, Văn Hậu có khả năng được đội bóng Hà Lan mua đứt. Tuy nhiên, với mức giá 1,5 triệu euro được tờ báo này đưa ra, chẳng khác nào Văn Hậu đang “leo cột mỡ”.

Ngày 23-4, hậu vệ cánh Văn Hậu đã có buổi nói chuyện với Giám đốc kỹ thuật CLB Heerenveen Gerry Hamstra về tương lai của anh tại đội bóng Hà Lan. Tuy nhiên, chi tiết cũng như những thỏa thuận tại buổi gặp không được đôi bên tiết lộ. Trước đó, cầu thủ người Thái Bình bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được ở lại châu Âu trước là để học hỏi, sau là được thi đấu lẫn trau dồi thêm kỹ năng.



Ngồi dự bị quá lâu có thể khiến Văn Hậu mất suất ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Theo tiết lộ của Fean Online, chuyên trang thông tin của CLB Heerenveen, Đoàn Văn Hậu là một trong bảy cầu thủ sẽ được đội bóng đang thi đấu tại Eredivisie thanh lý hợp đồng. Đi kèm là nhận định tuyển thủ Việt Nam sẽ trở lại quê hương sau thời hạn kết thúc một năm cho mượn.

Trong thời điểm giải VĐQG Hà Lan dừng thi đấu ít nhất đến ngày 1-9 (theo lệnh cấm của Chính phủ), việc Văn Hậu hồi hương sẽ giúp anh có cơ hội được duy trì phong độ trong màu áo Hà Nội FC lẫn đội tuyển quốc gia.

Liên đoàn cử tạ quốc tế chuyển trụ sở sang Thụy Sĩ

IWF - Liên đoàn cử tạ quốc tế sẽ chuyển đến Thụy Sĩ từ Hungary, sau khi Tamas Ajan từ chức chủ tịch tuần trước. Tuyên bố được quyền chủ tịch, Ursula Papandrea chia sẻ với trang web Inside the Games.

Bà Papandrea cho biết các văn phòng của cơ quan chủ quản ở Budapest (thành phố quê hương của Ajan) đã được chuyển đến Lausanne, nơi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) có trụ sở và IWF được đăng ký hợp pháp.



Quyền Chủ tịch IWF Ursula Papandrea và cựu chủ tịch bị cáo buộc tham những Tamas Ajan. Ảnh: IWF

Trước đó, cựu Chủ tịch Ajan người Hungary đã tồn tại ở IWF kể từ năm 1976. Trong đó bao gồm 24 năm ông phục vụ chức tổng thư ký và 20 năm với tư cách là chủ tịch. Hiện Ajan đang phải đối mặt với một cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng.

Người đàn ông 81 tuổi này đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc, được đưa ra trong một bộ phim tài liệu truyền hình Đức, Lord of the Lifters, do đài ARD phát sóng vào ngày 5-1.

Hội đồng quản trị của IWF đã bầu cựu lực sĩ quốc tế Papandrea làm quyền chủ tịch vào tháng 1, trước khi kéo dài nhiệm kỳ cho đến giữa tháng 6.

Papandrea, người Mỹ cũng là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo IWF. Cơ quan này tồn tại dưới nhiều tên khác nhau kể từ năm 1920. Tính từ năm 1972, IWF chỉ có hai đời chủ tịch gồm: Ajan và ông Gottfried Schoedl người Áo.

Papandrea sẽ làm việc với Giám đốc điều hành cử tạ Hoa Kỳ Phil Andrew, người được giao nhiệm vụ tạm thời với tư cách là phó tổng giám đốc của IWF.