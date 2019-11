Cát Tường Western Pearl 2 nổi bật giữa lòng Vị Thanh

Mới đây, gần 100% sản phẩm công bố tại lễ mở bán đều được giao dịch thành công đã nhanh chóng khẳng định vị thế của dự án “chơi trội” giữa lòng TP. Vị Thanh trên thị trường địa ốc Hậu Giang.





“Biểu tượng mới” của TP. Vị Thanh

Cát Tường Western Pearl 2 nằm ngay vị trí kim cương đắt giá giữa trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang, nằm trên mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, xung quanh là các ban ngành như tòa án nhân dân tỉnh, đài truyền hình, liên đoàn lao động… Cách vài bước chân có thể dễ dàng kết nối với các tiện ích hiện hữu của trung tâm thành phố như: hệ thống ngân hàng, trường học các cấp, siêu thị, bệnh viện, công viên…, Cát Tường Western Pearl 2 hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một “tâm điểm” giao thương sầm uất nhất TP. Vị Thanh.

Ngoài vị trí đắt giá, Cát Tường Western Pearl 2 còn là dự án “chơi trội” giữa lòng TP. Vị Thanh khi sẵn sàng chi nghìn tỷ cho chuỗi tiện ích “độc quyền”, đáng chú ý, mỗi tiện ích tại Cát Tường Western Pearl 2 đều độc lạ chưa từng có.

Lần đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), 7 kỳ quan cổ đại trên thế giới được tái hiện sống động tại Công viên Ánh sáng Kỳ quan Cổ đại The Miracle cùng những buổi trình diễn nhạc nước sôi động và đầy sắc màu. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến tham quan du lịch đầy hấp dẫn và là bảo chứng gia tăng giá trị cho dự án. Cùng với đó, Quảng trường Regina và trường mầm non Tuổi Hồng Woldkids là những tiện ích đẳng cấp đáp ứng nhu cầu an cư hoàn hảo cho cộng đồng cư dân.

Cát Tường Western Pearl 2 hứa hẹn sớm trở thành biểu tượng mới của thành phố trẻ Vị Thanh khi tiên phong kiến tạo khu kinh tế đêm đầu tiên theo những mô hình nổi tiếng trên thế giới, dẫn đầu “thắp sáng” nền kinh tế đêm với mức lợi nhuận “khủng” đang bị bỏ ngỏ tại TP. Vị Thanh.

Khu kinh tế đêm thương mại dịch vụ (TMDV) The Regina Khánh Ngọc được triển khai xây dựng với quy mô hơn 1,6ha; vốn đầu tư 87 tỷ đồng; gồm nhiều phân khu chức năng như: khu mua sắm, ẩm thực, khu vui chơi thiếu nhi, đường sách, phố đi bộ, quảng trường… dự kiến tháng 8-2020 sẽ đưa vào vận hành chính thức.

Vị thế “tâm điểm” tại thị trường Hậu Giang





Với mức thanh khoản “kỷ lục”, Cát Tường Western Pearl 2 đã nhanh chóng khẳng định vị thế “tâm điểm” của mình trên thị trường BĐS Hậu Giang, được biết, sản phẩm đợt này đưa ra có mức giá khá “mềm” chỉ 790 triệu/nền.

Theo ghi nhận từ phía khách hàng, lý do để họ “xuống tiền” tại Cát Tường Western Pearl 2 ngoài yếu tố giá “mềm” thì tiện ích hiện đại, quy hoạch bài bản, pháp lý đầy đủ (hiện dự án đã có giấy CNQSDĐ), tiến độ hạ tầng… là những nhân tố tác động mạnh đến quyết định của họ. Theo khách mua, những yếu tố đó chính là thước đo uy tín và năng lực của chủ đầu tư và là lực đẩy quan trọng thúc đẩy gia tăng giá trị cho dự án.

Đặc biệt, phương thức thanh toán linh hoạt giúp giảm gánh nặng tài chính cho khách hàng là một trong những điểm nhấn thu hút lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ cùng người dân địa phương có nhu cầu an cư. Khách hàng chỉ cần thanh toán 50% phần còn lại khách hàng có thể trả đều trong 12 tháng.

Ngoài ra, nhà đầu tư muốn gắn bó dài hạn với Cát Tường Western Pearl 2 cũng đánh giá cao những lợi thế vùng mà dự án đang sở hữu. Án ngữ tại vị trí chiến lược tại cửa Nam Cần Thơ và Bắc Cà Mau, TP. Vị Thanh là đô thị hạt nhân của vùng tứ giác kim cương có mức tăng trưởng kinh tế mạnh nhất vùng ĐBSCL. Từ TP. Vị Thanh, có thể dễ dàng kết nối với Cần Thơ, TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL thông qua hệ thống giao thông trọng điểm như: Đường cao tốc TP.HCM – Cà Mau, tuyến đường Vị Thanh – Cần Thơ, cao tốc Xuyên Á, Quốc lộ 61…yếu tố quan trọng thúc đẩy kinh tế và cả thị trường BĐS Vị Thanh phát triển.

Với những lợi thế sẵn có cùng chuỗi tiện ích riêng độc quyền, Cát Tường Western Pearl 2 hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm hút dòng vốn đầu tư vào thị trường địa ốc Hậu Giang thời gian tới.