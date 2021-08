Tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp với số ca mắc mới tăng liên tục, một trong những biện pháp cần thiết là các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp khẩn trương tự triển khai kiểm tra nhanh định kỳ cho toàn bộ người lao động tại nơi làm việc. Từ đó sàng lọc nguy cơ, chủ động ứng phó và có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, góp phần phòng chống lây lan COVID-19.

Sử dụng test nhanh kháng nguyên là một trong những công cụ hiệu quả chẩn đoán nhanh mắc COVID-19 thông qua mẫu dịch đường hô hấp. Đây là phương pháp an toàn và có độ chính xác cao, dễ thực hiện và có kết quả nhanh trong vòng 15 phút. Giải pháp này giúp mọi người sớm phát hiện để chữa trị kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng, cách ly riêng để tránh lây lan gây nguy hiểm cho gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng xung quanh.

Hiện nay, giải pháp test nhanh kháng nguyên được sử dụng khá phổ biến. Khi chọn mua, mọi người cần lưu ý những bộ kit test nhanh được Bộ Y tế thẩm định, cấp phép lưu hành tại Việt Nam và công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Bộ test nhanh COVID-19 BioCredit nhập khẩu từ Hàn Quốc đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép tháng 7 năm nay. Đây là thiết bị y tế kiểm tra nhanh có độ chính xác cao và đạt chứng nhận thiết bị y tế KFDA Hàn Quốc (Korea Food & Drug Administration) - Cục quản lý an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc.

Test nhanh BioCredit được sản xuất bởi RapiGEN tại Hàn Quốc. Ảnh: RapiGEN.



RapiGEN - nhà sản xuất BioCredit COVID-19 Ag thành lập năm 2002 tại Hàn Quốc. Với 19 năm hoạt động, công ty đã sản xuất nhiều sản phẩm y tế xuất khẩu đến 42 quốc gia từ châu Á đến châu Âu. Đơn vị được cấp giấy chứng nhận KFDA cho sản phẩm BioCredit từ tháng 4-2020 và cung cấp ra thị trường hàng triệu mẫu test nhanh.

Tháng 6 năm nay, WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp sản phẩm test nhanh BioCredit nhằm hỗ trợ người dân nhanh chóng kiểm tra khả năng nhiễm COVID-19 và xử lý kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm cũng như ngăn ngừa lây lan cho cộng đồng.

Người dùng có thể tự thực hiện test nhanh đơn giản tại nhà, BioCredit COVID-19 Ag có độ đặc hiệu lâm sàng trên 99% và độ nhạy lâm sàng hơn 90%. Sản phẩm có mức giá hợp lý, phù hợp với cá nhân và ngân sách doanh nghiệp.

Kết quả một vạch đỏ ở C là âm tính, 2 vạch đỏ và đen ở C và T nghĩa là dương tính.



Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã sử dụng bộ kit test nhanh kháng nguyên tại đơn vị. Giải pháp được đánh giá an toàn và hiệu quả, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí, giảm áp lực khi tổ chức sản xuất, kinh doanh, giúp người lao động an tâm làm việc trong mùa dịch. Tuy nhiên người dùng không nên lạm dụng và mất cảnh giác, cần duy trì các biện pháp an toàn theo hướng dẫn.

Hiện BioCredit phân phối rộng rãi tại Việt Nam