Ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại từ Nhật Bản, ghế massage Oreni OR-520 Plus đem đến cho khách hàng những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Không gian sống nâng tầm lên một đẳng cấp mới, chế độ massage đỉnh cao hài lòng tuyệt đối.

Công nghệ massage 5D cao cấp di chuyển linh hoạt

Ghế massage Oreni OR-520 Plus sử dụng con lăn 5D thông minh thế hệ mới nhất 2021. Chất liệu silicone siêu mềm và độ đàn hồi tốt làm cho các động tác mát xa như bóp, day, ấn, xoa, đấm hoặc thực hiện kết hợp đều rất linh hoạt và chuyên nghiệp, chân thật y như bàn tay của các chuyên gia trị liệu.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo Scan Body

Vận dụng trí tuệ nhân tạo trong việc thực hiện các tính năng là điểm nổi bật mà những dòng ghế massage trước đây chưa có được. Tích hợp cùng cảm biến quang học ở con lăn, công nghệ này sẽ tự động quét dọc toàn bộ cơ thể, xác định chính xác vị trí huyệt đạo, vùng cần tập trung mát xa từ đó có cơ chế đưa ra mức độ tác động phù hợp với từng đối tượng sử dụng.

Oreni OR-520 Plus - Lựa chọn tối ưu chăm sóc sức khỏe



Công nghệ Negative Ion Generator làm sạch không khí

Negative Ion Generator là công nghệ được sử dụng để tạo ra và phát tán các ion âm ra ngoài không gian. Đa số các tác nhân ảnh hưởng đến chất lượng không khí và sức khỏe con người như khói bụi, vi khuẩn đều mang điện tích dương. Ion âm được đưa ra ngoài không khí đi vào cơ thể có tác dụng tăng cường oxy, loại bỏ gốc tự do gây hại, thúc đẩy tái tạo tế bào và cân bằng hệ miễn dịch. Không khí được làm sạch và không còn mùi khó chịu nữa.

Thông thường trong tự nhiên, ion âm chỉ xuất hiện ở nơi có sóng biển, thác nước hoặc vừa có bão. Ghế massage Oreni OR-520 Plus tạo được ion âm là giải pháp tuyệt vời trước biến đổi thất thường của chất lượng không khí.

Massage chuyên sâu với nhiều chế độ hiện đại

Các chức năng massage hiện đại và chuyên sâu đều được ứng dụng công nghệ hiện đại, gia tăng chất lượng trải nghiệm cho người sử dụng.

Chế độ massage chân chuyên biệt

Bàn chân là vị trí quan trọng nhất cần được massage trong các bộ phận trên cơ thể. Chế độ massage chân chuyên biệt tích hợp ở ghế Oreni OR-520 Plus cũng tự động quét kích thước chân và điều chỉnh độ dài ghế phù hợp và thoải mái với tư thế ngồi.

Bay bổng với chức năng massage không trọng lực Zero Gravity

Mô phỏng tư thế của các phi hành gia, trải nghiệm chế độ Zero Gravity sẽ làm cho bạn cảm giác lâng lâng như đang được bay trên không trung, giảm hiện tượng rễ thần kinh và cột sống bị chèn ép. Ghế massage Oreni OR-520 Plus có thể tạo góc 126o ± 7o so với mặt sàn.

Massage không trọng lực Zero Gravity



Massage nhiệt hồng ngoại trị liệu hiệu quả

Chức năng được tích hợp trong sản phẩm Oreni OR-520 Plus này đã áp dụng công nghệ nhiệt hồng ngoại tại vùng lưng eo, lòng bàn chân và bắp chân. Hiệu quả quá trình massage càng được thể hiện rõ rệt hơn, sưởi ấm giúp các mạch máu được giãn nở, phục hồi tổn thương và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Bảng điều khiển cảm ứng tiện lợi, dễ thao tác

Những tín đồ công nghệ chắc chắn có niềm đam mê đặc biệt với các thiết bị ứng dụng chức năng điều khiển cảm ứng thông minh trong quá trình sử dụng. Màn hình kích thước 7 inch thiết kế như một chiếc Ipad đặt phía bên phải, người dùng vô cùng thuận tiện lựa chọn chế độ massage mong muốn chỉ qua một cái chạm nhẹ hoặc dùng phím bấm nhanh ở bên trái.

Ghế massage Oreni OR-520 Plus là trợ thủ và là người bạn đồng hành hoàn hảo nhất chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mọi gia đình. Hãy nhanh tay sở hữu để được nhanh chóng trải nghiệm nhiều tính năng hiện đại nhé.