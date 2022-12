Thiếu niên 15 tuổi mua dâm cô gái 20 tuổi rồi cướp tài sản

(PLO)- Thiếu niên 15 tuổi liên hệ mua dâm với cô gái 20 tuổi rồi sau đó dùng lưỡi lam gây thương tích để cướp tài sản cô gái

Ngày 29-12, Công an phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa bàn giao LPT (15 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang) cho Công an TP Long Xuyên để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, tối 28-12, T liên hệ Zalo với M. (20 tuổi) đến nhà nghỉ ở TP Long Xuyên để mua bán dâm.

Sau khi mua dâm, đến khoảng 19 giờ T dùng dao lưỡi lam rạch vào cổ cô gái để cướp điện thoại Iphone 14 Pro Max rồi tẩu thoát.

Nạn nhân được nhân viên nhà nghỉ đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Đến 21 giờ cùng ngày, Công an phường Mỹ Xuyên đã đưa T về trụ sở làm việc cùng tang vật. Bước đầu T đã thừa nhận hành vi.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

