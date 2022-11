Sự thật tin báo 'bị đập đầu, cướp hết tài sản' ở Bình Thạnh

(PLO)- Trong ba người được giải cứu, hai người may mắn chỉ bị thương nhẹ, người còn lại bị gãy tay.

(PLO)- Công an TP.HCM phá đường dây đòi nợ kiểu “khủng bố” bởi một công ty tài chính nước ngoài có trụ sở ở quận 1.

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa đã giữ nghi phạm cầm dao chém liên tiếp vào người đàn ông khiến nạn nhân tử vong.

19/11/2022 21:53

(PLO)- Bị mẹ ruột la mắng do uống rượu say, con trai dùng gậy sắt đánh mẹ bất tỉnh rồi đi ngủ và sáng hôm sau phát hiện mẹ đã chết. Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra.