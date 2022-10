Nhóm thanh niên kề dao vào cổ tài xế để cướp tài sản

(PLO)- Khi tài xế đang đón khách thì bị một nhóm thanh niên dùng dao kề vào cổ khống chế cướp tài sản.

Ngày 6-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, cho biết đơn vị vừa khởi tố năm bị can về tội cướp tài sản.

Các bị can này gồm Hoàng Văn Bảo - là người cầm đầu, Chử Văn Cường, Trần Thị An Khương, Dương Trọng Phú (cùng trú huyện Đô Lương, Nghệ An), Điêu Văn Thịnh (trú huyện Nậm Bồ, Điện Biên). Các bị can này có độ tuổi từ 16 đến 18.

Theo đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 24-8, anh Nguyễn Văn Thuyết (32 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, làm nghề lái xe taxi gia đình) đang đón khách tại khu vực thôn Vọng Đông, xã Yên Trung, huyện Yên Phong thì bị một nhóm thanh niên dùng dao khống chế cướp tài sản.

Sau khi anh Thuyết chạy thoát ra ngoài và tri hô, nhóm thanh niên đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 15 phút sau, anh Thuyết quay lại kiểm tra xe và tài sản thì không bị mất gì, anh Thuyết liền đi trình báo với công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Phong đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, điều tra và bắt giữ nhóm thanh niên gây ra vụ cướp trên khi đang lẩn trốn tại các tỉnh Kiên Giang, Bắc Giang và TP Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên khai nhận do không có tiền tiêu xài nên Hoàng Văn Bảo đã rủ bốn người còn lại đi cướp taxi.

