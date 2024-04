Thiếu tướng Mai Hoàng trao Thư khen cho nhiều đơn vị xuất sắc phá 2 vụ án 15/04/2024 17:16

Ngày 15-4, Ban Giám đốc Công an TP.HCM và UBND quận 1 đã trao thư khen và thưởng nóng đối với bốn tập thể và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong hai vụ án.

Việc này nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong việc giải cứu kịp thời hai cháu bé bị bắt cóc sau 42 giờ truy xét và thành tích bắt các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép 184 bánh heroin.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM và UBND quận 1 đã trao thư khen và thưởng nóng đối với bốn tập thể và hai cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: CA

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc TP.HCM đã trao Thư khen, hoa và tiền thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự; Công an phường Cầu Ông Lãnh; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận 1; Trung tá Lê Phương Đông - Cán bộ Công an phường cầu Ông Lãnh và Thượng úy Trần Quang Châu Long - Cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 1.

Dịp này, UBND Quận 1 cũng trao thưởng nóng cho Công an quận 1.

Thiếu tướng Mai Hoàng đã trao thư khen và tiền thưởng cho các đơn vị xuất sắc trong phá án. Ảnh: CA

Biểu dương thành tích mà các đơn vị lập được, lãnh đạo Công an TP.HCM và UBND quận 1 nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, sự tinh thông nghiệp vụ, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP cũng như nâng cao thêm niềm tin yêu của người dân đối với lực lượng Công an.