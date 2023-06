Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được tặng thưởng Huân chương Quân công

(PLO)- Bốn lãnh đạo công an của các đơn vị, địa phương vinh dự được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác.

Trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023, chiều 26-6, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công tặng 4 cá nhân là lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương.

Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếᴜ tướng Vũ Hồng Văn - Cục trưởng, Cục An ninh chính trị nội bộ được Bộ tặng thưởng Hᴜân chương Qᴜân công vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Trong đó nổi bật là ông cùng với Đại tá Mai Hoàng (đang là Phó Giám đốc Công an TP.HCM) triệt phá đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng giả có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, liên quan tới nhiều đối tượng, nhiều tỉnh, thành.

Tướng Vũ Hồng Văn, thời điểm năm 2021 là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ông đã trực tiếp chỉ đạo điều tra chuyên án để đấu tranh với các đối tượng buôn lậu xăng giả.

Sau khi chuyên án thành công giai đoạn 1, do tính chất phức tạp, Ban chuyên án đã xin ý kiến Bộ Công an phối hợp tổ chức thực hiện đánh án. Và sau đó, Đại tá Mai Hoàng (thời điểm đó là Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - C02) trực tiếp nhận nhiệm vụ với vai trò Phó ban chuyên án trực tiếp tham gia mở rộng chuyên án…

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Trước đó, ông là Phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an). Tháng 6-2018, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Đến tháng 11-2019, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 7-2022, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Ông là người có thái độ kiên quyết trừng trị, tấn công các băng nhóm tội phạm, trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo lực lượng triệt phá hàng chục vụ án lớn, phức tạp…

