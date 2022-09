Thói quen ăn vặt ít được biết đến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim

(PLO)- Nếu chú ý đến cách ăn nhẹ hoặc thay đổi thói quen ăn vặt có thể giúp tim bạn khỏe mạnh hơn.

Theo CDC, chế độ ăn uống nhất quán của bạn có tác động đáng kinh ngạc đến sức khỏe tim mạch, vì các yếu tố nguy cơ như huyết áp, tiểu đường, cholesterol và cân nặng, tất cả đều liên quan đến chế độ ăn uống của bạn ở một mức độ nào đó.

Theo Eat This, Not That, khi áp dụng thói quen ăn uống có lợi cho tim mạch, cách bạn ăn nhẹ suốt cả ngày có thể là một cách tuyệt vời để bắt đầu. Tuy nhiên, lựa chọn những thực phẩm ăn vặt không lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Ăn quá nhiều đồ ngọt

Ăn vặt những thứ ngọt ngào và thơm ngon như kẹo có thể rất hấp dẫn, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng quá nhiều đường bổ sung có thể góp phần gây ra các kết quả tiêu cực về sức khỏe.

Tiến sĩ Lisa Young, tác giả của Last Full, Last Slim cho biết: "Đường thêm vào đã được xác định là làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và quá nhiều đường bổ sung từ những thứ như soda và kẹo có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim."

Ăn vặt với thực phẩm có nhiều đường bổ sung và rất ít chất xơ hoặc protein (như kẹo hoặc nước ngọt) cũng có thể khiến lượng đường trong máu của bạn tăng đột biến và theo thời gian có thể dẫn đến tăng đường huyết (lượng đường trong máu cao), đây là một yếu tố nguy cơ của bệnh tim.

Ăn quá nhiều đồ ăn vặt mặn

Tương tự như đồ ăn nhẹ có thêm đường, bạn cũng nên hạn chế tiêu thụ đồ ăn vặt có nhiều muối.

Theo tiến sĩ Young: "Chế độ ăn giàu natri làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim, vì vậy ăn quá nhiều đồ ăn vặt mặn như khoai tây chiên thường xuyên có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim theo thời gian."

Ăn nhiều thực phẩm đã qua chế biến

Thực phẩm siêu chế biến được định nghĩa là thực phẩm được làm chủ yếu từ chất béo, đường bổ sung, carbs tinh chế và dầu hydro hóa. Các loại thực phẩm chế biến phổ biến, chẳng hạn như thịt đã qua chế biến (như thịt xông khói, xúc xích,...); thức ăn nhanh (như gà rán, pizza); các loại bánh, kẹo ngọt,...

Theo tiến sĩ Young, ăn vặt liên tục những thực phẩm này có thể góp phần vào nguy cơ mắc bệnh tim vì những thực phẩm này "rất giàu calo và có thể dễ dàng góp phần làm tăng cân và dẫn đến béo phì. Béo phì là một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim."

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí của Trường Cao đẳng Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy, chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến cực nhanh làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, theo Eat This, Not That.

NHẬT LINH