5 giải pháp để Việt Nam hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Intimex: Cần bàn đạp từ dịch vụ logistics

Ông Đỗ Hà Nam Ông Năm 2019, các cơ quan chức năng đã tháo gỡ nhiều khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp (DN), đưa ra nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập, Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), để đẩy mạnh xuất khẩu và gia tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt thì cần phải có chính sách cải thiện, phát triển dịch vụ logistics. Hiện đang tồn tại điều vô lý khi hàng hóa từ TP.HCM đi một số nước (Singapore, Trung Quốc) chỉ mất vài ngày nhưng ra miền Trung mất cả tuần theo đường thủy, đường sắt. Vì vậy cần có giải pháp cho ngành logistics để giảm thiểu thời gian và chi phí cho DN. Ông NGUYỄN ĐÌNH TÙNG, Tổng giám đốc Tập đoàn Vina T&T: Mở rộng thị trường giảm bớt phụ thuộc

Ông NGUYỄN ĐÌNH TÙNG Ông Năm 2019, thị trường xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc chậm lại khi nước này siết chặt tiểu ngạch, trong khi xuất khẩu chính ngạch chỉ có chín loại trái cây được nhập vào thị trường này gồm thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm và măng cụt.

Trong khi tiêu chuẩn nhập khẩu chính ngạch của Trung Quốc cũng đã thay đổi với nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn nên chắc chắn năm 2020, lượng nông sản, nhất là trái cây xuất sang nước này sẽ giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, bù lại nhiều thị trường xuất khẩu khác của Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt. Nhiều loại trái cây mới của Việt Nam có “visa” xuất ngoại như xoài vào Mỹ, nhãn vào Úc, cuối năm trái vải được vào thị trường Nhật Bản. Như vậy, năm 2020 kỳ vọng sẽ có thêm nhiều loại trái cây mới mở ra nhiều đầu ra, nhiều thị trường mới, giảm bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Năm 2020, DN nông sản kỳ vọng các bộ, ngành sẽ đàm phán thành công, tháo gỡ rào cản, ký kết các hiệp định kiểm dịch thực vật đối với các nước có khả năng nhập khẩu trái cây của Việt Nam, đặc biệt là các thị trường lớn. Đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ DN và các địa phương xây dựng thương hiệu, đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm quả để ngày càng có nhiều loại, lượng trái cây xuất trong thời gian tới. Ông TRƯƠNG ĐÌNH HÒE, Tổng thư ký Hiệp hội Xuất khẩu và chế biến thủy sản Việt Nam (VASEP):

DN cần “tự sửa mình” trước thách thức từ các FTA

Ông TRƯƠNG ĐÌNH HÒE Ông Năm 2020 có thể nói là năm Việt Nam chính thức tham gia sâu vào các hiệp định thương mại tự do (FTA) như đã ký kết CPTPP hay EVFTA. Các hiệp định này đã giúp thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng của các nước tham gia hiệp định sẽ tiếp tục được cắt giảm hoặc xóa bỏ, tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Các hiệp định cũng giúp DN có thêm cơ hội tổ chức lại hoạt động sản xuất đáp ứng theo các tiêu chuẩn chất lượng cao của các nước thành viên CPTPP. Đồng thời sẽ có tác động tâm lý rất lớn cho DN, mở ra khả năng phát triển hàng giá trị gia tăng. Thế nhưng FTA cũng đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu mới với các DN thủy sản. Các DN phải nắm bắt kỹ những mặt hàng nào được giảm thuế, duy trì thuế. Từ đó có cơ sở chọn lọc mặt hàng có lợi thế cạnh tranh về thuế suất. Các DN cũng cần chú ý đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm đúng, không gian lận thương mại để hưởng thuế suất ưu đãi. Đặc biệt, sản phẩm phải có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. QUANG HUY ghi